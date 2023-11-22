22 ноября 2023

Музей совриска PERMM запустил экскурсии в новом здании

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта «Пермь — 300 лет на Каме», аллахвердиева наиля, музей permm
Директор PERMM Наиля Аллахвердиева приглашает на первые экскурсии (архивное фото) Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM, переехавший в новое задние, возобновляет экскурсионную программу. Гости могут посетить обзорный тур по новому музею, а также авторские экскурсии по выставке коллекции «И да, и нет».

«На обзорной экскурсии гости познакомятся с новым зданием музея, посетят помещения, которые обычно не доступны для зрителей, и увидят первые выставки», — сообщается на сайте PERMM. Ведущим программы выступает искусствовед Владимир Береснев.

Как рассказывало URA.RU, PERMM переехал в новое помещение в конце октября. В здании бывшего автоцентра музею впервые удалось представить постоянную экспозицию из своей коллекции учреждения.

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Пермский музей современного искусства PERMM, переехавший в новое задние, возобновляет экскурсионную программу. Гости могут посетить обзорный тур по новому музею, а также авторские экскурсии по выставке коллекции «И да, и нет». «На обзорной экскурсии гости познакомятся с новым зданием музея, посетят помещения, которые обычно не доступны для зрителей, и увидят первые выставки», — сообщается на сайте PERMM. Ведущим программы выступает искусствовед Владимир Береснев. Как рассказывало URA.RU, PERMM переехал в новое помещение в конце октября. В здании бывшего автоцентра музею впервые удалось представить постоянную экспозицию из своей коллекции учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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