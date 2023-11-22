Музей совриска PERMM запустил экскурсии в новом здании

Пермский музей современного искусства PERMM, переехавший в новое задние, возобновляет экскурсионную программу. Гости могут посетить обзорный тур по новому музею, а также авторские экскурсии по выставке коллекции «И да, и нет».
«На обзорной экскурсии гости познакомятся с новым зданием музея, посетят помещения, которые обычно не доступны для зрителей, и увидят первые выставки», — сообщается на сайте PERMM. Ведущим программы выступает искусствовед Владимир Береснев.
Как рассказывало URA.RU, PERMM переехал в новое помещение в конце октября. В здании бывшего автоцентра музею впервые удалось представить постоянную экспозицию из своей коллекции учреждения.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.