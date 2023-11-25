25 ноября 2023
24 ноября 2023

В Тюменской области рекордно выросли цены на куриное мясо

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика "Рефтинская". Свердловская область, Рефтинский, конвейер, птицефабрика, мясо птицы, мясо курицы, пищевая промышленность, курица, куриная тушка
В конце ноября килограмм куриного мяса подорожал до 250 рублей Фото:

В Тюменской области с начала 2023 года цена на охлажденное и замороженное куриное мясо в среднем выросла почти на 23%. Об этом сообщают аналитики Росстата.

«Средняя стоимость килограмма охлажденного и замороженного куриного мяса в Тюменской области на 20 ноября составляет 250,04 рубля. В начале января цена была на уровне 203,56 рубля. Рост за 11 месяцев составил 22,8%» — следует из статистики ведомства.

Самая высокая стоимость куриного мяса зафиксирована в Тюмени. Там жители могут приобрести килограмм за 264,39 рубля. Дешевле всего курятина стоит в Ишиме. Килограмм мяса обойдется покупателю в 202,78 рубля.

В октябре 2023 года курица стала лидером по росту цен в Тюмени. Тогда килограмм куриного мяса можно было приобрести по 197 рублей за килограмм. Финансовый аналитик маркетплейса «ФИНМИР» Александр Соловьев объяснил подорожание ослаблением курса рубля.

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В Тюменской области с начала 2023 года цена на охлажденное и замороженное куриное мясо в среднем выросла почти на 23%. Об этом сообщают аналитики Росстата. «Средняя стоимость килограмма охлажденного и замороженного куриного мяса в Тюменской области на 20 ноября составляет 250,04 рубля. В начале января цена была на уровне 203,56 рубля. Рост за 11 месяцев составил 22,8%» — следует из статистики ведомства. Самая высокая стоимость куриного мяса зафиксирована в Тюмени. Там жители могут приобрести килограмм за 264,39 рубля. Дешевле всего курятина стоит в Ишиме. Килограмм мяса обойдется покупателю в 202,78 рубля. В октябре 2023 года курица стала лидером по росту цен в Тюмени. Тогда килограмм куриного мяса можно было приобрести по 197 рублей за килограмм. Финансовый аналитик маркетплейса «ФИНМИР» Александр Соловьев объяснил подорожание ослаблением курса рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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