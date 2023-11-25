Собянин: ВСУ попытались массово атаковать Москву

26 ноября 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Беспилотники летели в сторону Москвы, заявил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ночью 26 ноября Москву пытались массово атаковать беспилотниками. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «Москву пытались массово атаковать беспилотниками сегодня ночью. На данный момент ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях», — написал Собянин в своем telegram-канале . В Минобороны РФ добавили, что суммарно уничтожили 11 беспилотников. По словам мэра Москвы, пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков БПЛА работают представители экстренных служб.

Ночью 26 ноября Москву пытались массово атаковать беспилотниками. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «Москву пытались массово атаковать беспилотниками сегодня ночью. На данный момент ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях», — написал Собянин в своем telegram-канале. В Минобороны РФ добавили, что суммарно уничтожили 11 беспилотников. По словам мэра Москвы, пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков БПЛА работают представители экстренных служб.