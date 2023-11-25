25 ноября 2023

Собянин: ВСУ попытались массово атаковать Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак "Бесполетная зона" на Красной площади. Москва, спасская башня, кремль, знак бесполетная зона,  дрон
Беспилотники летели в сторону Москвы, заявил Сергей Собянин Фото:

Ночью 26 ноября Москву пытались массово атаковать беспилотниками. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Москву пытались массово атаковать беспилотниками сегодня ночью. На данный момент ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях», — написал Собянин в своем telegram-канале. В Минобороны РФ добавили, что суммарно уничтожили 11 беспилотников.

По словам мэра Москвы, пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков БПЛА работают представители экстренных служб.

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Ночью 26 ноября Москву пытались массово атаковать беспилотниками. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «Москву пытались массово атаковать беспилотниками сегодня ночью. На данный момент ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях», — написал Собянин в своем telegram-канале. В Минобороны РФ добавили, что суммарно уничтожили 11 беспилотников. По словам мэра Москвы, пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков БПЛА работают представители экстренных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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