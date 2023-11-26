Карта СВО на Украине 26 ноября: РФ освободила промзону Авдеевки

Военкор Котенок: ВС РФ выбили Украину из промзоны Авдеевки

ВС РФ уничтожили до 300 бойцов ВСУ и освободили промзону Авдеевки Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты освободили промзону Авдеевки, отметил военкор Юрий Котенок. Также войска РФ при помощи ракет поразили около трехсот бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе уничтожив замаскированные вражеские укрепления, передает Минобороны РФ. Ход военных действий на Украине — в материале URA.RU.

Донецкое и южно-донецкое направления

На донецком направлении подразделения российской группировки «Южный» ударили по украинским войскам при поддержке артиллерии и авиации. ВСУ потеряли до 290 человек, а также три автомобиля, гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для борьбы с дронами. Экипаж штурмовиков Су-25 ВКС России также уничтожил замаскированные военные укрепления украинских солдат на этом фронтовом участке. Бои между ВС РФ и ВСУ проходили в районе Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красное и Васюковки (ДНР).

Подразделение солдат РФ из группировки «Восток» на южно-донцеком направлении отразили украинскую атаку в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области, а также поразили вражеские позиции в районе Никольского в ДНР. ВСУ на этом участке потеряли до 150 военных, а также два автомобиля, гаубицу и артиллерийскую установку.

Российские солдаты освободили промзону Авдеевки. Промзона — важная часть всего авдеевского укрепленного района. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

Запорожское направление

На запорожском направлении российские солдаты при помощи авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых бригад в районе Новопрокоповки, а также поразили ВСУ недалеко от Работино. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46.

Карта боевых действий в ходе СВО за 26 ноября Карта URA.RU

Херсонское направление

Украина на этом участке потеряла до 35-ти военнослужащих. ВС РФ также поразили вражескую гаубицу «МСТА-Б» и орудие «Гиацинт-Б».

Купянское направление

Российские войска из группировки «Запад» отразили две атаки врага на этом направлении. В районе Синьковки Харьковской области ВСУ потеряли две бригады, два автомобиля и две гаубицы. Всего их потери составили до 110 человек.

Краснолиманское направление

Бойцы РФ из группировки «Центр» отразили группу украинских штурмовиков недалеко от села Григоровка (ДНР). Также враг был поражен в районе города Петровское (ЛНР).

Другие потери ВСУ

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка в Днепропетровской области. В районе населенного пункта Серебрянка ДНР были поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны. Также за сутки на различных направлениях были уничтожены до 18 украинских беспилотников.