Российские солдаты освободили промзону Авдеевки, отметил военкор Юрий Котенок. Также войска РФ при помощи ракет поразили около трехсот бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, в том числе уничтожив замаскированные вражеские укрепления, передает Минобороны РФ. Ход военных действий на Украине — в материале URA.RU.
Донецкое и южно-донецкое направления
На донецком направлении подразделения российской группировки «Южный» ударили по украинским войскам при поддержке артиллерии и авиации. ВСУ потеряли до 290 человек, а также три автомобиля, гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для борьбы с дронами. Экипаж штурмовиков Су-25 ВКС России также уничтожил замаскированные военные укрепления украинских солдат на этом фронтовом участке. Бои между ВС РФ и ВСУ проходили в районе Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красное и Васюковки (ДНР).
Подразделение солдат РФ из группировки «Восток» на южно-донцеком направлении отразили украинскую атаку в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области, а также поразили вражеские позиции в районе Никольского в ДНР. ВСУ на этом участке потеряли до 150 военных, а также два автомобиля, гаубицу и артиллерийскую установку.
Российские солдаты освободили промзону Авдеевки. Промзона — важная часть всего авдеевского укрепленного района. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.
Запорожское направление
На запорожском направлении российские солдаты при помощи авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых бригад в районе Новопрокоповки, а также поразили ВСУ недалеко от Работино. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46.
Херсонское направление
Украина на этом участке потеряла до 35-ти военнослужащих. ВС РФ также поразили вражескую гаубицу «МСТА-Б» и орудие «Гиацинт-Б».
Купянское направление
Российские войска из группировки «Запад» отразили две атаки врага на этом направлении. В районе Синьковки Харьковской области ВСУ потеряли две бригады, два автомобиля и две гаубицы. Всего их потери составили до 110 человек.
Краснолиманское направление
Бойцы РФ из группировки «Центр» отразили группу украинских штурмовиков недалеко от села Григоровка (ДНР). Также враг был поражен в районе города Петровское (ЛНР).
Другие потери ВСУ
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка в Днепропетровской области. В районе населенного пункта Серебрянка ДНР были поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны. Также за сутки на различных направлениях были уничтожены до 18 украинских беспилотников.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.