Электромеханик из Екатеринбурга отдал мошенникам почти 6 миллионов рублей

26 ноября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Мужчина взял несколько кредитов на пять миллионов рублей и отправил их мошенникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Почти шесть миллионов рублей выманили у электромеханика Екатеринбургского центра микрохирургии глаза мошенники, представившись сотрудниками Банка России. Они убедили мужчину оформить несколько кредитов на пять миллионов рублей. Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД России по Екатеринбургу. «23 ноября в дежурную часть полиции обратился электромеханик Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, который сообщил, что телефонные аферисты убедили его оформить несколько банковских займов и отдать личные сбережения: 5,4 миллиона рублей — кредитные, 500 тысяч рублей — личные средства», — говорится в сообщении. Пострадавший рассказал, что о скором звонке «сотрудника Банка России» ему сообщил в мессенджере «начальник». Мошенники заставили мужчину оформить ряд крупных кредитов и перевести сбережения на «безопасные счета». Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Почти шесть миллионов рублей выманили у электромеханика Екатеринбургского центра микрохирургии глаза мошенники, представившись сотрудниками Банка России. Они убедили мужчину оформить несколько кредитов на пять миллионов рублей. Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД России по Екатеринбургу. «23 ноября в дежурную часть полиции обратился электромеханик Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, который сообщил, что телефонные аферисты убедили его оформить несколько банковских займов и отдать личные сбережения: 5,4 миллиона рублей — кредитные, 500 тысяч рублей — личные средства», — говорится в сообщении. Пострадавший рассказал, что о скором звонке «сотрудника Банка России» ему сообщил в мессенджере «начальник». Мошенники заставили мужчину оформить ряд крупных кредитов и перевести сбережения на «безопасные счета». Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».