25 ноября 2023

Электромеханик из Екатеринбурга отдал мошенникам почти 6 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина взял несколько кредитов на пять миллионов рублей и отправил их мошенникам Фото:

Почти шесть миллионов рублей выманили у электромеханика Екатеринбургского центра микрохирургии глаза мошенники, представившись сотрудниками Банка России. Они убедили мужчину оформить несколько кредитов на пять миллионов рублей. Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД России по Екатеринбургу.

«23 ноября в дежурную часть полиции обратился электромеханик Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, который сообщил, что телефонные аферисты убедили его оформить несколько банковских займов и отдать личные сбережения: 5,4 миллиона рублей — кредитные, 500 тысяч рублей — личные средства», — говорится в сообщении.

Пострадавший рассказал, что о скором звонке «сотрудника Банка России» ему сообщил в мессенджере «начальник». Мошенники заставили мужчину оформить ряд крупных кредитов и перевести сбережения на «безопасные счета». Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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Почти шесть миллионов рублей выманили у электромеханика Екатеринбургского центра микрохирургии глаза мошенники, представившись сотрудниками Банка России. Они убедили мужчину оформить несколько кредитов на пять миллионов рублей. Об инциденте сообщили в пресс-службе МВД России по Екатеринбургу. «23 ноября в дежурную часть полиции обратился электромеханик Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, который сообщил, что телефонные аферисты убедили его оформить несколько банковских займов и отдать личные сбережения: 5,4 миллиона рублей — кредитные, 500 тысяч рублей — личные средства», — говорится в сообщении. Пострадавший рассказал, что о скором звонке «сотрудника Банка России» ему сообщил в мессенджере «начальник». Мошенники заставили мужчину оформить ряд крупных кредитов и перевести сбережения на «безопасные счета». Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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