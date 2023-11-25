25 ноября 2023
24 ноября 2023

ГИБДД предупредила курганских водителей о густом тумане

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман в городе. Курган, площадь ленина, зима, плохая видимость, фары, туман
Курганским водителям рекомендуют быть осторожными в тумане Фото:

Госавтоинспекция призвала 26 ноября курганских водителей быть осторожными на дорогах в условиях густого тумана. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«ГИБДД предупреждает водителей, что перепады температуры вызывали возникновение густого тумана на курганских дорогах. Водителям рекомендовано быть внимательными в условиях плохой видимости», — говорится в сообщении представителей ведомства.

Госавтоинспекция советует водителям снизить скорость движения и быть готовыми остановиться в пределах видимости на дороге. Также рекомендуется на автомобилях включить дополнительно противотуманные фары.

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Госавтоинспекция призвала 26 ноября курганских водителей быть осторожными на дорогах в условиях густого тумана. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Кургану. «ГИБДД предупреждает водителей, что перепады температуры вызывали возникновение густого тумана на курганских дорогах. Водителям рекомендовано быть внимательными в условиях плохой видимости», — говорится в сообщении представителей ведомства. Госавтоинспекция советует водителям снизить скорость движения и быть готовыми остановиться в пределах видимости на дороге. Также рекомендуется на автомобилях включить дополнительно противотуманные фары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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