ГИБДД предупредила курганских водителей о густом тумане

Курганским водителям рекомендуют быть осторожными в тумане
Госавтоинспекция призвала 26 ноября курганских водителей быть осторожными на дорогах в условиях густого тумана. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Кургану.
«ГИБДД предупреждает водителей, что перепады температуры вызывали возникновение густого тумана на курганских дорогах. Водителям рекомендовано быть внимательными в условиях плохой видимости», — говорится в сообщении представителей ведомства.
Госавтоинспекция советует водителям снизить скорость движения и быть готовыми остановиться в пределах видимости на дороге. Также рекомендуется на автомобилях включить дополнительно противотуманные фары.
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