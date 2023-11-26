Shot сообщает о новых взрывах над Тулой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дым. Курган, пожар, дым
Жители Тулы заявили о громких взрывах над городом и задымлении Фото:

Жители Тулы заявили о громких взрывах над городом. Об этом сообщает Shot. Утром этого дня украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом.

«Прозвучало несколько хлопков, а потом в небе появились следы дыма. По словам местных, взрывы были слышны в районе Криволучье и в Зареченском районе», — передают авторы telegram-канала. По предварительной версии сработали средства противовоздушной обороны. Официальными лицами информация пока не подтверждена.

URA.RU подало запрос в администрацию города. Ответ ожидается.

Утром в Туле беспилотник ВСУ влетел в жилой дом. В результате происшествия один житель оказался ранен. Украинские дроны также атаковали ряд других территорий РФ, в том числе и столицу.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тулы заявили о громких взрывах над городом. Об этом сообщает Shot. Утром этого дня украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом. «Прозвучало несколько хлопков, а потом в небе появились следы дыма. По словам местных, взрывы были слышны в районе Криволучье и в Зареченском районе», — передают авторы telegram-канала. По предварительной версии сработали средства противовоздушной обороны. Официальными лицами информация пока не подтверждена. URA.RU подало запрос в администрацию города. Ответ ожидается. Утром в Туле беспилотник ВСУ влетел в жилой дом. В результате происшествия один житель оказался ранен. Украинские дроны также атаковали ряд других территорий РФ, в том числе и столицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...