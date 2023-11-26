Shot сообщает о новых взрывах над Тулой

26 ноября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Жители Тулы заявили о громких взрывах над городом и задымлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тулы заявили о громких взрывах над городом. Об этом сообщает Shot. Утром этого дня украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом. «Прозвучало несколько хлопков, а потом в небе появились следы дыма. По словам местных, взрывы были слышны в районе Криволучье и в Зареченском районе», — передают авторы telegram-канала. По предварительной версии сработали средства противовоздушной обороны. Официальными лицами информация пока не подтверждена. URA.RU подало запрос в администрацию города. Ответ ожидается. Утром в Туле беспилотник ВСУ влетел в жилой дом. В результате происшествия один житель оказался ранен. Украинские дроны также атаковали ряд других территорий РФ, в том числе и столицу.

Жители Тулы заявили о громких взрывах над городом. Об этом сообщает Shot. Утром этого дня украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом. «Прозвучало несколько хлопков, а потом в небе появились следы дыма. По словам местных, взрывы были слышны в районе Криволучье и в Зареченском районе», — передают авторы telegram-канала. По предварительной версии сработали средства противовоздушной обороны. Официальными лицами информация пока не подтверждена. URA.RU подало запрос в администрацию города. Ответ ожидается. Утром в Туле беспилотник ВСУ влетел в жилой дом. В результате происшествия один житель оказался ранен. Украинские дроны также атаковали ряд других территорий РФ, в том числе и столицу.