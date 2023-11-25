Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Туле. Видео

26 ноября 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

Дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Туле Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоэтажку в Туле. Об этом сообщает правительство области. В ночь на 26 ноября Киев атаковал несколько российских регионов. Беспилотник влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина в Туле. «Беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. Серьезных повреждений нет», — передает правительство региона в соцсетях. Отмечается, что повреждены окна в трех квартирах жилого помещения. Один из жильцов получил легкое ранение стопы, ему была оказана медицинская помощь. Украина атаковала ряд российских территорий в ночь на 26 ноября, в том числе и Москву. Данную информацию подтвердили в Минобороны РФ и отметили, чтобы суммарно было уничтожено до 11 БПЛА. Отмечается, что сильных разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоэтажку в Туле. Об этом сообщает правительство области. В ночь на 26 ноября Киев атаковал несколько российских регионов. Беспилотник влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина в Туле. «Беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. Серьезных повреждений нет», — передает правительство региона в соцсетях. Отмечается, что повреждены окна в трех квартирах жилого помещения. Один из жильцов получил легкое ранение стопы, ему была оказана медицинская помощь. Украина атаковала ряд российских территорий в ночь на 26 ноября, в том числе и Москву. Данную информацию подтвердили в Минобороны РФ и отметили, чтобы суммарно было уничтожено до 11 БПЛА. Отмечается, что сильных разрушений в результате инцидента не зафиксировано.