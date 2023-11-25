25 ноября 2023

Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Туле. Видео

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Туле Фото:

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоэтажку в Туле. Об этом сообщает правительство области. В ночь на 26 ноября Киев атаковал несколько российских регионов.

Беспилотник влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина в Туле. «Беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. Серьезных повреждений нет», — передает правительство региона в соцсетях. Отмечается, что повреждены окна в трех квартирах жилого помещения. Один из жильцов получил легкое ранение стопы, ему была оказана медицинская помощь.

Украина атаковала ряд российских территорий в ночь на 26 ноября, в том числе и Москву. Данную информацию подтвердили в Минобороны РФ и отметили, чтобы суммарно было уничтожено до 11 БПЛА. Отмечается, что сильных разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

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Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоэтажку в Туле. Об этом сообщает правительство области. В ночь на 26 ноября Киев атаковал несколько российских регионов. Беспилотник влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина в Туле. «Беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. Серьезных повреждений нет», — передает правительство региона в соцсетях. Отмечается, что повреждены окна в трех квартирах жилого помещения. Один из жильцов получил легкое ранение стопы, ему была оказана медицинская помощь. Украина атаковала ряд российских территорий в ночь на 26 ноября, в том числе и Москву. Данную информацию подтвердили в Минобороны РФ и отметили, чтобы суммарно было уничтожено до 11 БПЛА. Отмечается, что сильных разрушений в результате инцидента не зафиксировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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