Челябинская мошенница обманула инвесторов на 17 миллионов

От рук мошенницы пострадало 40 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) обвиняемая в мошенничестве, обманула инвесторов на 17 миллионов рублей. Подробности уголовного дела рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Следственной частью СУ УМВД России по городу Магнитогорску завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней местной жительницы по обстоятельствам совершения мошенничества в особо крупном размере. <…> В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по частям второй и четвертой статьи 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество)», — сообщают в telegram-канале полицейские.

В течение трех лет девушка предлагала инвестировать деньги в бизнес с «гарантированным» доходом, заманивая вложиться в строительство в республике Башкирия, презентуя несуществующие проекты в социальных сетях о работе компании, но при этом никакой деятельности не вела. Свои деньги ей доверили 40 человек, жители семи регионов России.

Чтобы быть убедительней, на странице сообщества «липовые» инвесторы размещали положительные отзывы. Чтобы не быть разоблаченной, мошенница изначально выплачивала проценты по договору. Однако, когда инвесторов поубавилось, выплаты исчезли, и инвесторы пошли с жалобами в правоохранительные органы.

Расследование дела завершено, и теперь 25 томов ждут рассмотрения в суде. На имущество обвиняемой наложен арест на сумму более 1,8 миллиона рублей.