Екатеринбургский депутат приехал к соратнику Кадырова с миссией. Фото, видео

Екатеринбургский депутат Павленко передал «Ахмату» гуманитарный груз

26 ноября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Сергей Павленко знаком с чеченской элитой еще со времен работы в спецслужбе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Павленко (экс-сотрудник УФСБ) передал командиру спецназа «Ахмат», генерал-майору, Герою России Апти Алаудинову — соратнику главы Чечни Рамзана Кадырова — партию гуманитарной помощи. О поездке в прифронтовую зону (а именно в Луганск) Павленко рассказал URA.RU. «Буржуйки — воду кипятить, обувь сушить, восьмикиловаттные генераторы, 200 теплых, хороших спальников, лекарства, бинты, обрабатывающие жидкости, сухпайки», — описал состав груза депутат. По его словам, он также привез Алаудинову письма и подарки от учеников и преподавателей школы №59 (находится на территории его Чкаловского округа №25). Генерал в ответ записал видеообращение с благодарностью. «Мужик крутой, я таких не видел — умный, начитанный», — охарактеризовал Алаудинова Павленко. Прежде они были знакомы лишь заочно, уточнил депутат. В их встрече также участвовал замруководителя чеченского филиала Российского военно-исторического общества Ислам Сайдаев. Встреча прошла в Луганске Фото предоставлено Сергеем Павленко

Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Павленко (экс-сотрудник УФСБ) передал командиру спецназа «Ахмат», генерал-майору, Герою России Апти Алаудинову — соратнику главы Чечни Рамзана Кадырова — партию гуманитарной помощи. О поездке в прифронтовую зону (а именно в Луганск) Павленко рассказал URA.RU. «Буржуйки — воду кипятить, обувь сушить, восьмикиловаттные генераторы, 200 теплых, хороших спальников, лекарства, бинты, обрабатывающие жидкости, сухпайки», — описал состав груза депутат. По его словам, он также привез Алаудинову письма и подарки от учеников и преподавателей школы №59 (находится на территории его Чкаловского округа №25). Генерал в ответ записал видеообращение с благодарностью. «Мужик крутой, я таких не видел — умный, начитанный», — охарактеризовал Алаудинова Павленко. Прежде они были знакомы лишь заочно, уточнил депутат. В их встрече также участвовал замруководителя чеченского филиала Российского военно-исторического общества Ислам Сайдаев.