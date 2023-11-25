25 ноября 2023

Екатеринбургский депутат приехал к соратнику Кадырова с миссией. Фото, видео

Екатеринбургский депутат Павленко передал «Ахмату» гуманитарный груз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, павленко сергей
Сергей Павленко знаком с чеченской элитой еще со времен работы в спецслужбе Фото:

Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Павленко (экс-сотрудник УФСБ) передал командиру спецназа «Ахмат», генерал-майору, Герою России Апти Алаудинову — соратнику главы Чечни Рамзана Кадырова — партию гуманитарной помощи. О поездке в прифронтовую зону (а именно в Луганск) Павленко рассказал URA.RU.

«Буржуйки — воду кипятить, обувь сушить, восьмикиловаттные генераторы, 200 теплых, хороших спальников, лекарства, бинты, обрабатывающие жидкости, сухпайки», — описал состав груза депутат. По его словам, он также привез Алаудинову письма и подарки от учеников и преподавателей школы №59 (находится на территории его Чкаловского округа №25). Генерал в ответ записал видеообращение с благодарностью.

«Мужик крутой, я таких не видел — умный, начитанный», — охарактеризовал Алаудинова Павленко. Прежде они были знакомы лишь заочно, уточнил депутат. В их встрече также участвовал замруководителя чеченского филиала Российского военно-исторического общества Ислам Сайдаев.

Встреча прошла в Луганске
Встреча прошла в Луганске

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Павленко (экс-сотрудник УФСБ) передал командиру спецназа «Ахмат», генерал-майору, Герою России Апти Алаудинову — соратнику главы Чечни Рамзана Кадырова — партию гуманитарной помощи. О поездке в прифронтовую зону (а именно в Луганск) Павленко рассказал URA.RU. «Буржуйки — воду кипятить, обувь сушить, восьмикиловаттные генераторы, 200 теплых, хороших спальников, лекарства, бинты, обрабатывающие жидкости, сухпайки», — описал состав груза депутат. По его словам, он также привез Алаудинову письма и подарки от учеников и преподавателей школы №59 (находится на территории его Чкаловского округа №25). Генерал в ответ записал видеообращение с благодарностью. «Мужик крутой, я таких не видел — умный, начитанный», — охарактеризовал Алаудинова Павленко. Прежде они были знакомы лишь заочно, уточнил депутат. В их встрече также участвовал замруководителя чеченского филиала Российского военно-исторического общества Ислам Сайдаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...