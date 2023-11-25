Сотрудники МОБ сказали, что в парке еще неразрешено проводить митинги и пикеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге организаторов пикета против насилия над женщинами и ограничения их прав — в частности, на аборты — выгнали из гайд-парка на проспекте Орджоникидзе. Сотрудники министерства общественной безопасности (МОБ) сообщили участникам, что парк еще не является специально отведенным местом для выражения общественных настроений. Это засвидетельствовал корреспондент URA.RU.

«Указом губернатора парк включен в перечень мест, отведенных для коллективного обсуждения общественно-значимых вопросов и выражения общественных настроений. Но будет он таковым через неделю после опубликования указа (1 декабря, — прим. URA.RU)», — сказали представители МОБ организаторам.

Авторы пикета сопротивляться не стали и сказали, что в таком случае отправятся в парк 50-летия ВЛКСМ, который относится к категории гайд-парков. У них проверили документы, все начали расходиться, но один человек все же был задержан — об этом организаторы мероприятия рассказали в своем telegram-канале.

В парке 50-летия ВЛКСМ, в свою очередь, проходит митинг против строительства общежития и административного корпуса училища олимпийского резерва. После того как он закончится, начнется пикет за права женщин.

Его приурочили к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Феминистки выступают против запретов на аборты в частных клиниках, снижения сроков абортов по желанию и при изнасиловании, запретов абортов для несовершеннолетних. Также участники поднимают вопрос о запрете пропаганды абортов в России и ограничений на экстренную контрацепцию.