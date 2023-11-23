Екатеринбургские феминистки выйдут на пикет против запрета на аборты

В Екатеринбурге готовится пикет против насилия над женщинами, в том числе и против ограничения репродуктивных прав россиянок. Объявление об этом появилось в группе организации «Уральская феминистская инициатива» в соцсети.
«В эти выходные будет Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. На международном уровне в этом году он посвящен палестинским женщинам, но у нас в России своя актуальная повестка. Во-первых, в России с 2017 года легализованы побои. Во-вторых, сейчас реакционеры во всей стране упражняются, как бы сильнее ограничить репродуктивные права женщин», — объяснила корреспонденту одна из участниц движения Ярослава Соколова.
Феминистки намерены выступить против запретов на аборты в частных клиниках, снижения сроков абортов по желанию и при изнасиловании, запретов абортов для несовершеннолетних, ограничений на экстренную контрацепцию и запрета пропаганды абортов в России. Ориентировочно, пикет пройдет в воскресенье в гайд-парке на проспекте Орджоникидзе.
Вопрос прерывания беременности в последнее время активно обсуждается в Госдуме. Депутаты рассматривают варианты ужесточения процедуры проведения абортов в России. Одной из целей такой инициативы называется повышение рождаемости в стране.
Так, частные клиники нескольких регионов России уже отказались от операций по искусственному прерыванию беременности, а в Калининградской области ввели штрафы за склонение женщин к аборту. Кроме того, минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для абортов — этот документ вступит в силу с сентября 2024 года.
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