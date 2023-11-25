25 ноября 2023

Челябинская школьница, напавшая на одноклассницу, лечилась в психдиспансере

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медицинского и общественного центров первой очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, больничная койка, медицинский центр новокольцовский, палата-изолятор
Девочка слышала посторонние голоса, потому лечилась в психдиспансере Фото:

Школьница из Южноуральска, пытавшаяся убить одноклассницу, ранее лечилась в психоневрологическом диспансере. Об этом URA.RU сообщил источник в Южноуральске.

«Ученица шестого класса, напавшая на одноклассницу, незадолго случившегося лечилась в психоневрологическом диспансере с признаками шизофрении. Туда ее поместили после того, как ей стали слышаться посторонние голоса. Лечение продолжалось полтора месяца и недавно ее отпустили домой», — рассказал источник.

Нападение на одноклассницу произошло вечером 25 ноября в городском парке Южноуральска. Сообщение об этом появилось в официальном паблике мэрии Южноуральска в соцсети «ВКонтакте». Девочка пытались заставить свою жертву съесть таблетки и запить уксусной кислотой. Одноклассница отказалась это делать и получила два удара ножом в лицо шею.

Пострадавшую школьницу спасли случайные прохожие. Девочка госпитализирована, ее состояние стабильно, ранения оказались неглубокие. Напавшую на нее одноклассницу увезли в Челябинск, где поместили в психиатрическую больницу.

Мэр Южноуральска Ярослав Куленко выразил благодарность прохожим, которые предотвратили убийство и спасли пострадавшую девочку. К выяснению причин инцидента подключилась детский омбудсмен региона Евгения Майорова.

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Школьница из Южноуральска, пытавшаяся убить одноклассницу, ранее лечилась в психоневрологическом диспансере. Об этом URA.RU сообщил источник в Южноуральске. «Ученица шестого класса, напавшая на одноклассницу, незадолго случившегося лечилась в психоневрологическом диспансере с признаками шизофрении. Туда ее поместили после того, как ей стали слышаться посторонние голоса. Лечение продолжалось полтора месяца и недавно ее отпустили домой», — рассказал источник. Нападение на одноклассницу произошло вечером 25 ноября в городском парке Южноуральска. Сообщение об этом появилось в официальном паблике мэрии Южноуральска в соцсети «ВКонтакте». Девочка пытались заставить свою жертву съесть таблетки и запить уксусной кислотой. Одноклассница отказалась это делать и получила два удара ножом в лицо шею. Пострадавшую школьницу спасли случайные прохожие. Девочка госпитализирована, ее состояние стабильно, ранения оказались неглубокие. Напавшую на нее одноклассницу увезли в Челябинск, где поместили в психиатрическую больницу. Мэр Южноуральска Ярослав Куленко выразил благодарность прохожим, которые предотвратили убийство и спасли пострадавшую девочку. К выяснению причин инцидента подключилась детский омбудсмен региона Евгения Майорова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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