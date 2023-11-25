Челябинская школьница, напавшая на одноклассницу, лечилась в психдиспансере

Девочка слышала посторонние голоса, потому лечилась в психдиспансере Фото: Илья Московец © URA.RU

Школьница из Южноуральска, пытавшаяся убить одноклассницу, ранее лечилась в психоневрологическом диспансере. Об этом URA.RU сообщил источник в Южноуральске.

«Ученица шестого класса, напавшая на одноклассницу, незадолго случившегося лечилась в психоневрологическом диспансере с признаками шизофрении. Туда ее поместили после того, как ей стали слышаться посторонние голоса. Лечение продолжалось полтора месяца и недавно ее отпустили домой», — рассказал источник.

Нападение на одноклассницу произошло вечером 25 ноября в городском парке Южноуральска. Сообщение об этом появилось в официальном паблике мэрии Южноуральска в соцсети «ВКонтакте». Девочка пытались заставить свою жертву съесть таблетки и запить уксусной кислотой. Одноклассница отказалась это делать и получила два удара ножом в лицо шею.

Пострадавшую школьницу спасли случайные прохожие. Девочка госпитализирована, ее состояние стабильно, ранения оказались неглубокие. Напавшую на нее одноклассницу увезли в Челябинск, где поместили в психиатрическую больницу.

Мэр Южноуральска Ярослав Куленко выразил благодарность прохожим, которые предотвратили убийство и спасли пострадавшую девочку. К выяснению причин инцидента подключилась детский омбудсмен региона Евгения Майорова.