МВД объявило в розыск Энди Стоуна
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря корпорации Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) по уголовной статье. Данные об этом содержатся на сайте базы данных ведомства.
«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — следует из базы данных. Номер статьи не уточняется.
*Корпорации Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ. В нее входит Facebook, Instagram, WhatsApp.
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