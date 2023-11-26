МВД РФ разыскивает пресс-секретаря Meta*. Фото

МВД РФ объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна по уголовной статье
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Отправка мобилизованных. Курган , мвд россии
МВД объявило в розыск Энди Стоуна Фото:

МВД России объявило в розыск пресс-секретаря корпорации Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) по уголовной статье. Данные об этом содержатся на сайте базы данных ведомства.

«Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — следует из базы данных. Номер статьи не уточняется.

*Корпорации Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ. В нее входит Facebook, Instagram, WhatsApp.

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МВД России объявило в розыск пресс-секретаря корпорации Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) по уголовной статье. Данные об этом содержатся на сайте базы данных ведомства. «Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — следует из базы данных. Номер статьи не уточняется. *Корпорации Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ. В нее входит Facebook, Instagram, WhatsApp.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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