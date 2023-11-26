МВД РФ разыскивает пресс-секретаря Meta*. Фото

МВД РФ объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна по уголовной статье

26 ноября 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

МВД объявило в розыск Энди Стоуна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МВД России объявило в розыск пресс-секретаря корпорации Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) по уголовной статье. Данные об этом содержатся на сайте базы данных ведомства. «Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — следует из базы данных. Номер статьи не уточняется. *Корпорации Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ. В нее входит Facebook, Instagram, WhatsApp. Фото: база данных розыска МВД РФ

МВД России объявило в розыск пресс-секретаря корпорации Meta (признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) по уголовной статье. Данные об этом содержатся на сайте базы данных ведомства. «Стоун Энди Марк разыскивается по статье УК РФ», — следует из базы данных. Номер статьи не уточняется. *Корпорации Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ. В нее входит Facebook, Instagram, WhatsApp.