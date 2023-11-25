Смертельное ДТП на ЕКАД случилось из-за заноса автомобиля. Фото

26 ноября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

В результате ДТП скончалось два человека, один пострадавший госпитализирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) 26 ноября произошло смертельное ДТП. Машину ВАЗ-2107 занесло на встречную полосу, водитель не успел затормозить и столкнулся с Nissan Pathfinder. В результате происшествия погибли мужчина за рулем ВАЗ-2107 и его пассажирка. Также пострадал 11-летний мальчик, сидящий Nissan Pathfinder. О подробностях происшествия сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2107, двигаясь по ЕКАД со стороны г. Верхняя Пышма в сторону г. Березовский, допустил столкновение с автомашиной Nissan Pathfinder, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП 2 человека, находящиеся в автомашине ВАЗ-2107 погибли на месте», — рассказали в ведомстве. 11-летнего мальчика, пассажира Nissan Pathfinder, госпитализировали с травмой головы. Водитель иномарки уточнил, что мужчина за рулем ВАЗ-2107 пытался экстренно затормозить после заноса, однако столкновения избежать не удалось. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность погибшей пассажирки. Утром 26 ноября URA.RU сообщало, что на 31-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП. На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Фото: ОГИБДД по Екатеринбургу

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) 26 ноября произошло смертельное ДТП. Машину ВАЗ-2107 занесло на встречную полосу, водитель не успел затормозить и столкнулся с Nissan Pathfinder. В результате происшествия погибли мужчина за рулем ВАЗ-2107 и его пассажирка. Также пострадал 11-летний мальчик, сидящий Nissan Pathfinder. О подробностях происшествия сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2107, двигаясь по ЕКАД со стороны г. Верхняя Пышма в сторону г. Березовский, допустил столкновение с автомашиной Nissan Pathfinder, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП 2 человека, находящиеся в автомашине ВАЗ-2107 погибли на месте», — рассказали в ведомстве. 11-летнего мальчика, пассажира Nissan Pathfinder, госпитализировали с травмой головы. Водитель иномарки уточнил, что мужчина за рулем ВАЗ-2107 пытался экстренно затормозить после заноса, однако столкновения избежать не удалось. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность погибшей пассажирки. Утром 26 ноября URA.RU сообщало, что на 31-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП. На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.