25 ноября 2023

Смертельное ДТП на ЕКАД случилось из-за заноса автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Щербакова-Объездная под мостом. Екатеринбург
В результате ДТП скончалось два человека, один пострадавший госпитализирован Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) 26 ноября произошло смертельное ДТП. Машину ВАЗ-2107 занесло на встречную полосу, водитель не успел затормозить и столкнулся с Nissan Pathfinder. В результате происшествия погибли мужчина за рулем ВАЗ-2107 и его пассажирка. Также пострадал 11-летний мальчик, сидящий Nissan Pathfinder. О подробностях происшествия сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2107, двигаясь по ЕКАД со стороны г. Верхняя Пышма в сторону г. Березовский, допустил столкновение с автомашиной Nissan Pathfinder, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП 2 человека, находящиеся в автомашине ВАЗ-2107 погибли на месте», — рассказали в ведомстве. 11-летнего мальчика, пассажира Nissan Pathfinder, госпитализировали с травмой головы.

Водитель иномарки уточнил, что мужчина за рулем ВАЗ-2107 пытался экстренно затормозить после заноса, однако столкновения избежать не удалось. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность погибшей пассажирки.

Утром 26 ноября URA.RU сообщало, что на 31-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП. На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

Фото:

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На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) 26 ноября произошло смертельное ДТП. Машину ВАЗ-2107 занесло на встречную полосу, водитель не успел затормозить и столкнулся с Nissan Pathfinder. В результате происшествия погибли мужчина за рулем ВАЗ-2107 и его пассажирка. Также пострадал 11-летний мальчик, сидящий Nissan Pathfinder. О подробностях происшествия сообщили URA.RU в ОГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2107, двигаясь по ЕКАД со стороны г. Верхняя Пышма в сторону г. Березовский, допустил столкновение с автомашиной Nissan Pathfinder, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП 2 человека, находящиеся в автомашине ВАЗ-2107 погибли на месте», — рассказали в ведомстве. 11-летнего мальчика, пассажира Nissan Pathfinder, госпитализировали с травмой головы. Водитель иномарки уточнил, что мужчина за рулем ВАЗ-2107 пытался экстренно затормозить после заноса, однако столкновения избежать не удалось. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность погибшей пассажирки. Утром 26 ноября URA.RU сообщало, что на 31-м километре ЕКАД произошло смертельное ДТП. На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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