Администрация Тобольска решила вопрос с закрытой паромной переправой

В Тобольске (Тюменская область) из-за преждевременного прекращения работы паромной переправы через Иртыш запустили пригородные поезда. Об этом сообщила администрация города.
«В связи с преждевременным прекращением работы парома через Иртыш сообщение между правым и левым берегами будет организовано при помощи пригородных поездов. До момента организации пешеходной переправы. Билеты можно приобрести в вагонах у проводников», — написала администрация города в соцсети «ВКонтакте».
С левого берега на правый будет работать поезд № 7360 Тюмень — Тобольск (императорской маршрут — прим. ред. URA.RU). Отправление ежедневно от станции Сузгун в 10:42. А также будет ходить поезд №7362 Тюмень — Тобольск. Отправление ежедневно, кроме понедельника от Сузгуна в 22:05.
С правого берега на левый начнет ездить поезд № 7361 Тобольск — Тюмень. Отправление ежедневно, кроме вторника от станции Тобольск в 07:08. Еще будет ходить поезд № 7359 Тобольск — Тюмень, (императорской маршрут — прим. ред. URA.RU) отправление ежедневно от станции Тобольск в 18:13.
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