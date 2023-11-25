25 ноября 2023
24 ноября 2023

Администрация Тобольска решила вопрос с закрытой паромной переправой

В Тобольске вместо закрытой паромной переправы заработал пригородный поезд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Свердловской железной дороги в Законодательном Собрании. Екатеринбург, электричка, вагон, пассажирский, электропоезд
В Тобольске будут переправлять людей через реку при помощи поездов Фото:

В Тобольске (Тюменская область) из-за преждевременного прекращения работы паромной переправы через Иртыш запустили пригородные поезда. Об этом сообщила администрация города.

«В связи с преждевременным прекращением работы парома через Иртыш сообщение между правым и левым берегами будет организовано при помощи пригородных поездов. До момента организации пешеходной переправы. Билеты можно приобрести в вагонах у проводников», — написала администрация города в соцсети «ВКонтакте».

С левого берега на правый будет работать поезд № 7360 Тюмень — Тобольск (императорской маршрут — прим. ред. URA.RU). Отправление ежедневно от станции Сузгун в 10:42. А также будет ходить поезд №7362 Тюмень — Тобольск. Отправление ежедневно, кроме понедельника от Сузгуна в 22:05.

С правого берега на левый начнет ездить поезд № 7361 Тобольск — Тюмень. Отправление ежедневно, кроме вторника от станции Тобольск в 07:08. Еще будет ходить поезд № 7359 Тобольск — Тюмень, (императорской маршрут — прим. ред. URA.RU) отправление ежедневно от станции Тобольск в 18:13.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) из-за преждевременного прекращения работы паромной переправы через Иртыш запустили пригородные поезда. Об этом сообщила администрация города. «В связи с преждевременным прекращением работы парома через Иртыш сообщение между правым и левым берегами будет организовано при помощи пригородных поездов. До момента организации пешеходной переправы. Билеты можно приобрести в вагонах у проводников», — написала администрация города в соцсети «ВКонтакте». С левого берега на правый будет работать поезд № 7360 Тюмень — Тобольск (императорской маршрут — прим. ред. URA.RU). Отправление ежедневно от станции Сузгун в 10:42. А также будет ходить поезд №7362 Тюмень — Тобольск. Отправление ежедневно, кроме понедельника от Сузгуна в 22:05. С правого берега на левый начнет ездить поезд № 7361 Тобольск — Тюмень. Отправление ежедневно, кроме вторника от станции Тобольск в 07:08. Еще будет ходить поезд № 7359 Тобольск — Тюмень, (императорской маршрут — прим. ред. URA.RU) отправление ежедневно от станции Тобольск в 18:13.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...