ХАМАС освободило четырехлетнюю заложницу

CNN: ХАМАС освободило первую американскую пленницу, ей оказался ребенок
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ХАМАС освободили американку впервые с начала войны с Израилем, ей 4 года Фото:
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Палестинское движение ХАМАС освободило первую заложницу с американским гражданством. Об этом сообщает телеканал CNN. По данным источника, ей оказалась четырехлетняя девочка.

«Эбигейл Эдан, четырехлетняя американо-израильская гражданка находится у представителей Красного Креста», — передает слова высокопоставленного представителя США CNN. Сообщается, что девочка была захвачена ХАМАС 7 октября.

Эдан — первая американка, освобожденная с начала войны ХАМАС с Израилем 7 октября. Всего 26 ноября палестинцы освободили 17 человек. Среди них был и россиянин.

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Палестинское движение ХАМАС освободило первую заложницу с американским гражданством. Об этом сообщает телеканал CNN. По данным источника, ей оказалась четырехлетняя девочка. «Эбигейл Эдан, четырехлетняя американо-израильская гражданка находится у представителей Красного Креста», — передает слова высокопоставленного представителя США CNN. Сообщается, что девочка была захвачена ХАМАС 7 октября. Эдан — первая американка, освобожденная с начала войны ХАМАС с Израилем 7 октября. Всего 26 ноября палестинцы освободили 17 человек. Среди них был и россиянин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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