ХАМАС освободило четырехлетнюю заложницу

ХАМАС освободили американку впервые с начала войны с Израилем, ей 4 года
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС освободило первую заложницу с американским гражданством. Об этом сообщает телеканал CNN. По данным источника, ей оказалась четырехлетняя девочка.
«Эбигейл Эдан, четырехлетняя американо-израильская гражданка находится у представителей Красного Креста», — передает слова высокопоставленного представителя США
Эдан — первая американка, освобожденная с начала войны ХАМАС с Израилем 7 октября. Всего 26 ноября палестинцы освободили 17 человек. Среди них был и россиянин.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!