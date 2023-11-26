Захарова раскрыла личность заложника ХАМАС, которого освободил Путин

Палестинское движение ХАМАС в знак признания президенту РФ Владимиру Путину освободило заложника с российским гражданством вне списка обмена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Освобожденным россиянином оказался Рон Олегович Кривой.
«Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта. В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене», — рассказала Захарова ТАСС. Представитель МИД раскрыла личность россиянина — его зовут Рон Олегович Кривой.
Ранее ХАМАС освободило заложника «вне очереди» обмена. Этим жестом движение продемонстрировало свое признание позиции Путина по конфликту на Ближнем Востоке.
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