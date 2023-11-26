Захарова раскрыла личность заложника ХАМАС, которого освободил Путин

Захарова: ХАМАС освободило российского заложника Рона Кривого вне списка обмена

26 ноября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Мария Захарова подтвердила освобождение россиянина из плена ХАМАС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС в знак признания президенту РФ Владимиру Путину освободило заложника с российским гражданством вне списка обмена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Освобожденным россиянином оказался Рон Олегович Кривой. «Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта. В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене», — рассказала Захарова ТАСС. Представитель МИД раскрыла личность россиянина — его зовут Рон Олегович Кривой. Ранее ХАМАС освободило заложника «вне очереди» обмена. Этим жестом движение продемонстрировало свое признание позиции Путина по конфликту на Ближнем Востоке.

Палестинское движение ХАМАС в знак признания президенту РФ Владимиру Путину освободило заложника с российским гражданством вне списка обмена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Освобожденным россиянином оказался Рон Олегович Кривой. «Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта. В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене», — рассказала Захарова ТАСС. Представитель МИД раскрыла личность россиянина — его зовут Рон Олегович Кривой. Ранее ХАМАС освободило заложника «вне очереди» обмена. Этим жестом движение продемонстрировало свое признание позиции Путина по конфликту на Ближнем Востоке.