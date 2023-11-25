На месте работают пожарные расчеты Фото: Илья Московец © URA.RU

На Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) 26 ноября произошел взрыв и пожар. Огненный «гриб» поднялся в небо, жители напуганы. В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что пожарные расчеты работают на месте ЧП.

«Похоже на взрыв на заводе ЧТЗ. Огненный „гриб“ поднялся в небо», — пишут жители в группе «Наш Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте».

На месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Произошло возгорание трансформатора (принадлежность и объект уточняем), заявили в пресс-службе МЧС. Как сообщили URA.RU читатели, в момент взрыва были перебои со светом, в некоторых домах района пропал свет.

Сотрудники МЧС тушат горение масляного трансформатора на площади 40 квадратных метров Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Обновлено в 22:33 по уральскому времени:

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара на территории трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. Происходит горение масляного трансформатора на S-40 кв. м. На месте от МЧС — 4 АЦ, 2 АЦ — предприятия. Открытое горение ликвидировано», — заявили в пресс-службе МЧС по региону.