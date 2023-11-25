25 ноября 2023

В Челябинске на ЧТЗ прогремел взрыв и начался пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, рукав, пожарный гидрант, шланг
На месте работают пожарные расчеты Фото:

На Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) 26 ноября произошел взрыв и пожар. Огненный «гриб» поднялся в небо, жители напуганы. В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что пожарные расчеты работают на месте ЧП.

«Похоже на взрыв на заводе ЧТЗ. Огненный „гриб“ поднялся в небо», — пишут жители в группе «Наш Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте».

На месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Произошло возгорание трансформатора (принадлежность и объект уточняем), заявили в пресс-службе МЧС. Как сообщили URA.RU читатели, в момент взрыва были перебои со светом, в некоторых домах района пропал свет.

Сотрудники МЧС тушат горение масляного трансформатора на площади 40 квадратных метров
Сотрудники МЧС тушат горение масляного трансформатора на площади 40 квадратных метров
Фото:

Обновлено в 22:33 по уральскому времени:

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара на территории трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. Происходит горение масляного трансформатора на S-40 кв. м. На месте от МЧС — 4 АЦ, 2 АЦ — предприятия. Открытое горение ликвидировано», — заявили в пресс-службе МЧС по региону.

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На Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ) 26 ноября произошел взрыв и пожар. Огненный «гриб» поднялся в небо, жители напуганы. В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что пожарные расчеты работают на месте ЧП. «Похоже на взрыв на заводе ЧТЗ. Огненный „гриб“ поднялся в небо», — пишут жители в группе «Наш Челябинск» в социальной сети в «ВКонтакте». На месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Произошло возгорание трансформатора (принадлежность и объект уточняем), заявили в пресс-службе МЧС. Как сообщили URA.RU читатели, в момент взрыва были перебои со светом, в некоторых домах района пропал свет. Обновлено в 22:33 по уральскому времени: «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара на территории трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. Происходит горение масляного трансформатора на S-40 кв. м. На месте от МЧС — 4 АЦ, 2 АЦ — предприятия. Открытое горение ликвидировано», — заявили в пресс-службе МЧС по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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