В Израиле раскрыли, кем работал освобожденный Путиным россиянин

Times of Israel: освобожденный россиянин работал на фестивале в Израиле

26 ноября 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале в Израиле Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россиянин Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале в Израиле, на который палестинское движение ХАМАС напало 7 октября. Об этом сообщили в The Times of Israel. Авторы статьи отметили, что Кривого освободили из-за уважения к президенту РФ Владимиру Путину. «25-летний Рони Кривой работал звукооператором на музыкальном рейве Supernova 7 октября, когда террористы ХАМАС напали на собравшихся, убив и похитив сотни людей», — говорится в материале. Отмечается, что сначала Кривой успел сбежать от бойцов ХАМАС и спрятаться в яме, однако его все равно нашли. Ранее пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил, что ХАМАС освободило российского заложника. Палестинское движение объяснило решение выражением признания позиции Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке.

Россиянин Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале в Израиле, на который палестинское движение ХАМАС напало 7 октября. Об этом сообщили в The Times of Israel. Авторы статьи отметили, что Кривого освободили из-за уважения к президенту РФ Владимиру Путину. «25-летний Рони Кривой работал звукооператором на музыкальном рейве Supernova 7 октября, когда террористы ХАМАС напали на собравшихся, убив и похитив сотни людей», — говорится в материале. Отмечается, что сначала Кривой успел сбежать от бойцов ХАМАС и спрятаться в яме, однако его все равно нашли. Ранее пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил, что ХАМАС освободило российского заложника. Палестинское движение объяснило решение выражением признания позиции Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке.