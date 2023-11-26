В Израиле раскрыли, кем работал освобожденный Путиным россиянин

Times of Israel: освобожденный россиянин работал на фестивале в Израиле
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Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале в Израиле Фото:
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Россиянин Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале в Израиле, на который палестинское движение ХАМАС напало 7 октября. Об этом сообщили в The Times of Israel. Авторы статьи отметили, что Кривого освободили из-за уважения к президенту РФ Владимиру Путину.

«25-летний Рони Кривой работал звукооператором на музыкальном рейве Supernova 7 октября, когда террористы ХАМАС напали на собравшихся, убив и похитив сотни людей», — говорится в материале. Отмечается, что сначала Кривой успел сбежать от бойцов ХАМАС и спрятаться в яме, однако его все равно нашли.

Ранее пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил, что ХАМАС освободило российского заложника. Палестинское движение объяснило решение выражением признания позиции Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке.

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Россиянин Рон Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале в Израиле, на который палестинское движение ХАМАС напало 7 октября. Об этом сообщили в The Times of Israel. Авторы статьи отметили, что Кривого освободили из-за уважения к президенту РФ Владимиру Путину. «25-летний Рони Кривой работал звукооператором на музыкальном рейве Supernova 7 октября, когда террористы ХАМАС напали на собравшихся, убив и похитив сотни людей», — говорится в материале. Отмечается, что сначала Кривой успел сбежать от бойцов ХАМАС и спрятаться в яме, однако его все равно нашли. Ранее пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну сообщил, что ХАМАС освободило российского заложника. Палестинское движение объяснило решение выражением признания позиции Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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