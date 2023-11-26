ХАМАС освободило российского заложника по просьбе Путина

ХАМАС передало Красному Кресту российского заложника до начала обмена
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал
Гражданина РФ освободило ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС освободило российского заложника. Об этом заявил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну. Гражданина РФ передали Красному кресту. ХАМАС объяснило решение выражением признания позиции президента РФ Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке.

«В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство», — говорится в telegram-канале ХАМАС. Отмечается, что ХАМАС передало заложника Красному Кресту.

Ранее глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что страна получили список израильских и палестинских заложников, которых обменяют 26 ноября в ходе перемирия между ХАМАС и Израилем. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что переговоры с палестинским движением состоятся под огнем. Израильский телеканал N12 сообщал, что ХАМАС освободит жителя Израиля с российским гражданством по просьбе Путина «вне очереди».

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Палестинское движение ХАМАС освободило российского заложника. Об этом заявил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну. Гражданина РФ передали Красному кресту. ХАМАС объяснило решение выражением признания позиции президента РФ Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке. «В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство», — говорится в telegram-канале ХАМАС. Отмечается, что ХАМАС передало заложника Красному Кресту. Ранее глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что страна получили список израильских и палестинских заложников, которых обменяют 26 ноября в ходе перемирия между ХАМАС и Израилем. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что переговоры с палестинским движением состоятся под огнем. Израильский телеканал N12 сообщал, что ХАМАС освободит жителя Израиля с российским гражданством по просьбе Путина «вне очереди».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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