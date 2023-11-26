ХАМАС освободило российского заложника по просьбе Путина

Палестинское движение ХАМАС освободило российского заложника. Об этом заявил пресс-секретарь главы политбюро движения Исмаила Хании Тахер ан-Нуну. Гражданина РФ передали Красному кресту. ХАМАС объяснило решение выражением признания позиции президента РФ Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке.
«В ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило задержанного, имевшего российское гражданство», — говорится в telegram-канале ХАМАС. Отмечается, что ХАМАС передало заложника Красному Кресту.
Ранее глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщил, что страна получили список израильских и палестинских заложников, которых обменяют 26 ноября в ходе перемирия между ХАМАС и Израилем. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что переговоры с палестинским движением состоятся под огнем. Израильский телеканал N12 сообщал, что ХАМАС освободит жителя Израиля с российским гражданством по просьбе Путина «вне очереди».
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