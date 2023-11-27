Курганцев зовут строить многоэтажки в Донбассе за 300 тысяч рублей

27 ноября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

За строительство домов в Донбассе курганцам готовы платить до 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Кургана приглашают строить многоэтажные дома в Донбассе. За вахту разнорабочим готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями Avito. «Требуются разнорабочие для строительства многоэтажек в Донбассе. Вахта на 30 смен — 200 000 рублей, на 45 смен — до 300 000 рублей», — говорится в объявлении. Зарплата выплачивается два раза в месяц. Работникам предоставляется бесплатное проживание в общежитии и спецодежда. Также работодатель полностью компенсирует затраты на проезд в обе стороны. Ранее URA.RU писало, о вакансиях для курганцев в Тульской области. На автомобильном заводе в городе Новомосковске сборщикам машин предлагали зарплату от 100 тысяч рублей. А на ростовском предприятии, выпускающем снаряды для Минобороны РФ, курганцам обещали платить от 99 тысяч рублей в месяц. В Свердловской области набирали вахтовиков для сборки микросхем на зарплату до 200 тысяч рублей.

Жителей Кургана приглашают строить многоэтажные дома в Донбассе. За вахту разнорабочим готовы платить от 200 до 300 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями Avito. «Требуются разнорабочие для строительства многоэтажек в Донбассе. Вахта на 30 смен — 200 000 рублей, на 45 смен — до 300 000 рублей», — говорится в объявлении. Зарплата выплачивается два раза в месяц. Работникам предоставляется бесплатное проживание в общежитии и спецодежда. Также работодатель полностью компенсирует затраты на проезд в обе стороны. Ранее URA.RU писало, о вакансиях для курганцев в Тульской области. На автомобильном заводе в городе Новомосковске сборщикам машин предлагали зарплату от 100 тысяч рублей. А на ростовском предприятии, выпускающем снаряды для Минобороны РФ, курганцам обещали платить от 99 тысяч рублей в месяц. В Свердловской области набирали вахтовиков для сборки микросхем на зарплату до 200 тысяч рублей.