Курганцев позвали работать в Ростовскую область на завод, производящий снаряды

Жителям Курганской области предложили работу на заводе в Ростовской области. Предприятие производит боевые снаряды для Минобороны РФ. Вахтовикам обещают платить от 99 тысяч рублей в месяц, указано в описании к вакансии.
«Работа для жителей Курганской области. Предприятию, производящему боевые снаряды (город Каменcк-Шаxтинский Ростовской области), срочно требуются бетонщики для реконструкции цеха. Срок вахты: либо 30, либо 60 дней. Зарплата: от 99 000 рублей в месяц», — написано на портале «Авито».
Соискателям необходим опыт работы по специальности не менее одного года. Работодатель обещает бесплатно предоставить униформу, проживание и питание, а также компенсировать транспортные расходы.
Ранее курганцев завали работать на оборонное предприятие в Нижегородской области. Сборщикам снарядов обещали зарплату в 78 тысяч рублей.
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