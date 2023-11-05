Курганцев позвали работать в Ростовскую область на завод, производящий снаряды 06 ноября 2023 в 06:15 Размер текста - 17 + Компания специализируется на выпуске боеприпасов (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Жителям Курганской области предложили работу на заводе в Ростовской области. Предприятие производит боевые снаряды для Минобороны РФ. Вахтовикам обещают платить от 99 тысяч рублей в месяц, указано в описании к вакансии. «Работа для жителей Курганской области. Предприятию, производящему боевые снаряды (город Каменcк-Шаxтинский Ростовской области), срочно требуются бетонщики для реконструкции цеха. Срок вахты: либо 30, либо 60 дней. Зарплата: от 99 000 рублей в месяц», — написано на портале «Авито». Соискателям необходим опыт работы по специальности не менее одного года. Работодатель обещает бесплатно предоставить униформу, проживание и питание, а также компенсировать транспортные расходы. Ранее курганцев завали работать на оборонное предприятие в Нижегородской области. Сборщикам снарядов обещали зарплату в 78 тысяч рублей. Жителям Курганской области предложили работу на заводе в Ростовской области. Предприятие производит боевые снаряды для Минобороны РФ. Вахтовикам обещают платить от 99 тысяч рублей в месяц, указано в описании к вакансии. «Работа для жителей Курганской области. Предприятию, производящему боевые снаряды (город Каменcк-Шаxтинский Ростовской области), срочно требуются бетонщики для реконструкции цеха. Срок вахты: либо 30, либо 60 дней. Зарплата: от 99 000 рублей в месяц», — написано на портале «Авито». Соискателям необходим опыт работы по специальности не менее одного года. Работодатель обещает бесплатно предоставить униформу, проживание и питание, а также компенсировать транспортные расходы. Ранее курганцев завали работать на оборонное предприятие в Нижегородской области. Сборщикам снарядов обещали зарплату в 78 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям