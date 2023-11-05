05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

Курганцев позвали работать в Ростовскую область на завод, производящий снаряды

© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, снаряд, град, ракета, торнадо, боеприпас, рсзо, stock
Компания специализируется на выпуске боеприпасов (архивное фото) Фото:

Жителям Курганской области предложили работу на заводе в Ростовской области. Предприятие производит боевые снаряды для Минобороны РФ. Вахтовикам обещают платить от 99 тысяч рублей в месяц, указано в описании к вакансии.

«Работа для жителей Курганской области. Предприятию, производящему боевые снаряды (город Каменcк-Шаxтинский Ростовской области), срочно требуются бетонщики для реконструкции цеха. Срок вахты: либо 30, либо 60 дней. Зарплата: от 99 000 рублей в месяц», — написано на портале «Авито».

Соискателям необходим опыт работы по специальности не менее одного года. Работодатель обещает бесплатно предоставить униформу, проживание и питание, а также компенсировать транспортные расходы.

Ранее курганцев завали работать на оборонное предприятие в Нижегородской области. Сборщикам снарядов обещали зарплату в 78 тысяч рублей.

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Жителям Курганской области предложили работу на заводе в Ростовской области. Предприятие производит боевые снаряды для Минобороны РФ. Вахтовикам обещают платить от 99 тысяч рублей в месяц, указано в описании к вакансии. «Работа для жителей Курганской области. Предприятию, производящему боевые снаряды (город Каменcк-Шаxтинский Ростовской области), срочно требуются бетонщики для реконструкции цеха. Срок вахты: либо 30, либо 60 дней. Зарплата: от 99 000 рублей в месяц», — написано на портале «Авито». Соискателям необходим опыт работы по специальности не менее одного года. Работодатель обещает бесплатно предоставить униформу, проживание и питание, а также компенсировать транспортные расходы. Ранее курганцев завали работать на оборонное предприятие в Нижегородской области. Сборщикам снарядов обещали зарплату в 78 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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