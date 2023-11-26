26 ноября 2023

Жителей Крыма призвали запастись питьевой водой

© Служба новостей «URA.RU»
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Крымчане страдают из-за разгула стихии Фото:
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Жителей Крыма призвали запастись питьевой водой. Из-за шторма и урагана возможны перебои с подачей воды. Об этом сообщают коммунальные службы полуострова.

«В Крыму возможны перебои с подачей воды из-за непогоды. Следует запастись водой», — сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма» в своем telegram-канале.

В сообщении отмечается, что из-за шторма наблюдаются массовые перебои электроэнергии. Объекты водоснабжения и водоотведения могут быть обесточены.

Почти сотня человек осталась без отопления из-за шторма в Крыму. Из-за разгула стихии в Ялте на улице Теплая Балка 95 человек остались без отопления. Глава городской мэрии Янина Павленко в соцсети сообщила, что повреждена газовая труба. В Севастополе объявили понедельник 27 ноября нерабочим днем из-за урагана.

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Жителей Крыма призвали запастись питьевой водой. Из-за шторма и урагана возможны перебои с подачей воды. Об этом сообщают коммунальные службы полуострова. «В Крыму возможны перебои с подачей воды из-за непогоды. Следует запастись водой», — сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма» в своем telegram-канале. В сообщении отмечается, что из-за шторма наблюдаются массовые перебои электроэнергии. Объекты водоснабжения и водоотведения могут быть обесточены. Почти сотня человек осталась без отопления из-за шторма в Крыму. Из-за разгула стихии в Ялте на улице Теплая Балка 95 человек остались без отопления. Глава городской мэрии Янина Павленко в соцсети сообщила, что повреждена газовая труба. В Севастополе объявили понедельник 27 ноября нерабочим днем из-за урагана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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