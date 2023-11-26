26 ноября 2023

Почти сотня человек осталась без отопления из-за шторма в Крыму

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
Из-за шторма повреждена газовая труба Фото:
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Крым накрыло ураганным ветром

Из-за разгула стихии в Ялте на улице Теплая Балка 95 человек остались без отопления. Глава городской мэрии Янина Павленко в соцсети сообщила, что повреждена газовая труба.

«Службы города в повышенной готовности. Мониторим ситуацию оперативно реагируем на поступающие сообщения. Из-за повреждения газовой трубы отключены от отопления дома в Теплой балке (95 абонентов)» — сообщила Павленко в своем telegram-канале.

В некоторых частях города также отключена электроэнергия. В течение часа ожидаются осадки и усиление ветра. Наиболее опасная погода прогнозируется с 21:00 до 6:00 местного времени.

Западную часть Крыма 26 ноября накрыл ураганный ветер со скоростью до 40 м/с. Жителей побережья Евпатории начали эвакуировать, а междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории закрыли. Синоптики предупреждали крымчан о «шторме века». В Севастополе объявили понедельник 27 ноября нерабочим днем.

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Из-за разгула стихии в Ялте на улице Теплая Балка 95 человек остались без отопления. Глава городской мэрии Янина Павленко в соцсети сообщила, что повреждена газовая труба. «Службы города в повышенной готовности. Мониторим ситуацию оперативно реагируем на поступающие сообщения. Из-за повреждения газовой трубы отключены от отопления дома в Теплой балке (95 абонентов)» — сообщила Павленко в своем telegram-канале. В некоторых частях города также отключена электроэнергия. В течение часа ожидаются осадки и усиление ветра. Наиболее опасная погода прогнозируется с 21:00 до 6:00 местного времени. Западную часть Крыма 26 ноября накрыл ураганный ветер со скоростью до 40 м/с. Жителей побережья Евпатории начали эвакуировать, а междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории закрыли. Синоптики предупреждали крымчан о «шторме века». В Севастополе объявили понедельник 27 ноября нерабочим днем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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