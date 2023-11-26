26 ноября 2023

Группировку МЧС России направили на помощь жителям Крыма

МЧС: аэромобильная группировка направлена в подтопленный район Евпатории
© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС России направило дополнительные ресурсы для помощи крымчанам Фото:
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Крым накрыло ураганным ветром

Аэромобильная группировка спасателей направлена в Крым, чтобы оказать помощь жителям подтопленного района Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Аэромобильная группировка МЧС России направлена в подтопленный район Евпатории. Из-за непогоды частично подтоплены пять частных домов на Симферопольской улице. <…> В готовность приведены два пункта временного размещения», — указано в telegram-канале ведомства.

Западную часть Крыма накрыл ураганный ветер. На море сильный шторм, волнами заливает прибрежные территории. Стихия оставила без отопления дома в Ялте. В курортном городе Саки поврежден газопровод. Синоптики прогнозируют, что осадки и ветер усилятся.

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Аэромобильная группировка спасателей направлена в Крым, чтобы оказать помощь жителям подтопленного района Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «Аэромобильная группировка МЧС России направлена в подтопленный район Евпатории. Из-за непогоды частично подтоплены пять частных домов на Симферопольской улице. <…> В готовность приведены два пункта временного размещения», — указано в telegram-канале ведомства. Западную часть Крыма накрыл ураганный ветер. На море сильный шторм, волнами заливает прибрежные территории. Стихия оставила без отопления дома в Ялте. В курортном городе Саки поврежден газопровод. Синоптики прогнозируют, что осадки и ветер усилятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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