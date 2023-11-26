Шторм перебил газопровод в Крыму

В регионе объявлено штормовое предупреждение
новость из сюжетаКрым накрыло ураганным ветром
В курортном городе Саки на западном побережье Крыма был поврежден газопровод. В результате 50 квартир остались без ресурса. Об этом сообщил глава территории Александр Овдиенко.
«По одному адресу на территории города [Саки] перебит газопровод, 70 квартир без газа. На месте работает аварийная служба», — пояснил Александр Овдиенко,
Ураганный ветер накрыл западную часть Крыма вечером 26 ноября. Местных жителей начали эвакуировать, а междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории перекрыли. Метеорологи предупреждали крымчан о «шторме века».
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