26 ноября 2023

Шторм перебил газопровод в Крыму

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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, оборванные провода, село малое песьяново, ураган, разрушения
В регионе объявлено штормовое предупреждение Фото:
новость из сюжета
Крым накрыло ураганным ветром

В курортном городе Саки на западном побережье Крыма был поврежден газопровод. В результате 50 квартир остались без ресурса. Об этом сообщил глава территории Александр Овдиенко.

«По одному адресу на территории города [Саки] перебит газопровод, 70 квартир без газа. На месте работает аварийная служба», — пояснил Александр Овдиенко, видео опубликовано в его telegram-канале.

Ураганный ветер накрыл западную часть Крыма вечером 26 ноября. Местных жителей начали эвакуировать, а междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории перекрыли. Метеорологи предупреждали крымчан о «шторме века».

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В курортном городе Саки на западном побережье Крыма был поврежден газопровод. В результате 50 квартир остались без ресурса. Об этом сообщил глава территории Александр Овдиенко. «По одному адресу на территории города [Саки] перебит газопровод, 70 квартир без газа. На месте работает аварийная служба», — пояснил Александр Овдиенко, видео опубликовано в его telegram-канале. Ураганный ветер накрыл западную часть Крыма вечером 26 ноября. Местных жителей начали эвакуировать, а междугороднюю трассу на подъездах к Евпатории перекрыли. Метеорологи предупреждали крымчан о «шторме века».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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