Часть Крыма осталась без воды и тепла из-за шторма. Об этом сообщает глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.
«Водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях. В том числе остановлено централизованное отопление», — пишет официальный
В Крыму 26 ноября объявили штормовое предупреждение. Синоптики назвали это явление штормом века. Ураганный ветер до 40 м/с накрыл западную часть полуострова. Началась эвакуация жителей побережья. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объявил понедельник нерабочим днем для работников социальной сферы.
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