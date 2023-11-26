26 ноября 2023

Часть Крыма осталась без воды и тепла из-за шторма

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Шторм века оставил Черноморский район без тепла Фото:
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Крым накрыло ураганным ветром

Часть Крыма осталась без воды и тепла из-за шторма. Об этом сообщает глава администрации Черноморского района Наталья Писарева.

«Водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях. В том числе остановлено централизованное отопление», — пишет официальный telegram-канал правительства Республики Крым со ссылкой на заявление Писаревой.

В Крыму 26 ноября объявили штормовое предупреждение. Синоптики назвали это явление штормом века. Ураганный ветер до 40 м/с накрыл западную часть полуострова. Началась эвакуация жителей побережья. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объявил понедельник нерабочим днем для работников социальной сферы.

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Часть Крыма осталась без воды и тепла из-за шторма. Об этом сообщает глава администрации Черноморского района Наталья Писарева. «Водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях. В том числе остановлено централизованное отопление», — пишет официальный telegram-канал правительства Республики Крым со ссылкой на заявление Писаревой. В Крыму 26 ноября объявили штормовое предупреждение. Синоптики назвали это явление штормом века. Ураганный ветер до 40 м/с накрыл западную часть полуострова. Началась эвакуация жителей побережья. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев объявил понедельник нерабочим днем для работников социальной сферы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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