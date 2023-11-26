26 ноября 2023

Польские перевозчики ужесточат блокаду Украины

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Польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка» Фото:

В ближайшее время польские перевозчики ужесточат блокаду Украины. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Польские перевозчики с понедельника начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска „Медыка — Шегини“» — сообщил Демченко в эфире украинского телемарафона. Блокпост находится на границе Польши и Украины.

Польша начала блокировку автомобильных КПП в ноябре. После этого на Украине начались проблемы с поставками топлива. Мэр Львова Андрей Садовой призвал прекратить блокаду польско-украинской границы.

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В ближайшее время польские перевозчики ужесточат блокаду Украины. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. «Польские перевозчики с понедельника начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска „Медыка — Шегини“» — сообщил Демченко в эфире украинского телемарафона. Блокпост находится на границе Польши и Украины. Польша начала блокировку автомобильных КПП в ноябре. После этого на Украине начались проблемы с поставками топлива. Мэр Львова Андрей Садовой призвал прекратить блокаду польско-украинской границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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