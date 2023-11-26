В мире Польские перевозчики ужесточат блокаду Украины 27 ноября 2023 в 03:09 Размер текста - 17 + Польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшее время польские перевозчики ужесточат блокаду Украины. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. «Польские перевозчики с понедельника начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска „Медыка — Шегини“» — сообщил Демченко в эфире украинского телемарафона. Блокпост находится на границе Польши и Украины. Польша начала блокировку автомобильных КПП в ноябре. После этого на Украине начались проблемы с поставками топлива. Мэр Львова Андрей Садовой призвал прекратить блокаду польско-украинской границы. В ближайшее время польские перевозчики ужесточат блокаду Украины. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. «Польские перевозчики с понедельника начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска „Медыка — Шегини“» — сообщил Демченко в эфире украинского телемарафона. Блокпост находится на границе Польши и Украины. Польша начала блокировку автомобильных КПП в ноябре. После этого на Украине начались проблемы с поставками топлива. Мэр Львова Андрей Садовой призвал прекратить блокаду польско-украинской границы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям