Польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка»
В ближайшее время польские перевозчики ужесточат блокаду Украины. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Польские перевозчики с понедельника начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска „Медыка — Шегини“» — сообщил Демченко в эфире украинского телемарафона. Блокпост находится на границе Польши и Украины.
Польша начала блокировку автомобильных КПП в ноябре. После этого на Украине начались проблемы с поставками топлива. Мэр Львова Андрей Садовой призвал прекратить блокаду польско-украинской границы.
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