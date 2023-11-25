25 ноября 2023

Мэр Львова призвал Польшу прекратить блокаду на границе

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, фура, грузовик, грузоперевозки, дальнобойщик, перевозка грузов, фургон, грузовик с прицепом
Мэр обвинил польских дальнобойщиков в «маргинализации» Фото:

Мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу прекратить блокаду границы с Украиной. Садовой заявил, что совместное противостояние против России таким образом сводится на нет.

«Польские друзья Украины должны положить конец позорной блокаде. Весь гигантский вклад Польши в победу Украины сводится на нет», — цитируют Садового РИА Новости со ссылкой на его заявления в социальных сетях.

Мэр Львова считает, что за блокадой украинских дальнобойщиков стоят «маргиналы». По его мнению, они блокируют поставки гумтоваров на Украину, которая «защищает безопасность Европы». Польские перевозчики в свою очередь считают, что их украинские коллеги должны работать по общим правилам в сфере грузоперевозок.

В Польше начали блокировку автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной с 6 ноября. Киев из-за закрытия КПП потерял больше 400 миллионов евро. Акцию протеста намерены продлить до 1 февраля 2024 года.

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Мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу прекратить блокаду границы с Украиной. Садовой заявил, что совместное противостояние против России таким образом сводится на нет. «Польские друзья Украины должны положить конец позорной блокаде. Весь гигантский вклад Польши в победу Украины сводится на нет», — цитируют Садового РИА Новости со ссылкой на его заявления в социальных сетях. Мэр Львова считает, что за блокадой украинских дальнобойщиков стоят «маргиналы». По его мнению, они блокируют поставки гумтоваров на Украину, которая «защищает безопасность Европы». Польские перевозчики в свою очередь считают, что их украинские коллеги должны работать по общим правилам в сфере грузоперевозок. В Польше начали блокировку автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной с 6 ноября. Киев из-за закрытия КПП потерял больше 400 миллионов евро. Акцию протеста намерены продлить до 1 февраля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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