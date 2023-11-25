Мэр Львова призвал Польшу прекратить блокаду на границе

26 ноября 2023 в 03:39 Размер текста - 17 +

Мэр обвинил польских дальнобойщиков в «маргинализации» Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу прекратить блокаду границы с Украиной. Садовой заявил, что совместное противостояние против России таким образом сводится на нет. «Польские друзья Украины должны положить конец позорной блокаде. Весь гигантский вклад Польши в победу Украины сводится на нет», — цитируют Садового РИА Новости со ссылкой на его заявления в социальных сетях. Мэр Львова считает, что за блокадой украинских дальнобойщиков стоят «маргиналы». По его мнению, они блокируют поставки гумтоваров на Украину, которая «защищает безопасность Европы». Польские перевозчики в свою очередь считают, что их украинские коллеги должны работать по общим правилам в сфере грузоперевозок. В Польше начали блокировку автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной с 6 ноября. Киев из-за закрытия КПП потерял больше 400 миллионов евро. Акцию протеста намерены продлить до 1 февраля 2024 года.

Мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу прекратить блокаду границы с Украиной. Садовой заявил, что совместное противостояние против России таким образом сводится на нет. «Польские друзья Украины должны положить конец позорной блокаде. Весь гигантский вклад Польши в победу Украины сводится на нет», — цитируют Садового РИА Новости со ссылкой на его заявления в социальных сетях. Мэр Львова считает, что за блокадой украинских дальнобойщиков стоят «маргиналы». По его мнению, они блокируют поставки гумтоваров на Украину, которая «защищает безопасность Европы». Польские перевозчики в свою очередь считают, что их украинские коллеги должны работать по общим правилам в сфере грузоперевозок. В Польше начали блокировку автомобильных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной с 6 ноября. Киев из-за закрытия КПП потерял больше 400 миллионов евро. Акцию протеста намерены продлить до 1 февраля 2024 года.