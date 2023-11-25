25 ноября 2023

На Украине начались проблемы с топливом из-за конфликта с Польшей

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, украина, сша, флаг, польша, stock
На Украине заявили о проблемах с поставками топлива из-за блокады границы Фото:

На Украине начались проблемы с поставками топлива на фоне конфликта с Польшей. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.

«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки — прим. URA.RU] топлива на Украину», — рассказал Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона. Также он добавил, что компенсировать утраченные возможности по экспорту через польскую границу получится благодаря железнодорожным и морским перевозкам.

В ноябре Польша начала блокировку автомобильных КПП. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый сообщил о намерении страны подать в суд на Польшу из-за блокады автомобильных пунктов пропуска.

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На Украине начались проблемы с поставками топлива на фоне конфликта с Польшей. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич. «Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки — прим. URA.RU] топлива на Украину», — рассказал Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона. Также он добавил, что компенсировать утраченные возможности по экспорту через польскую границу получится благодаря железнодорожным и морским перевозкам. В ноябре Польша начала блокировку автомобильных КПП. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый сообщил о намерении страны подать в суд на Польшу из-за блокады автомобильных пунктов пропуска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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