На Украине начались проблемы с топливом из-за конфликта с Польшей

На Украине начались проблемы с поставками топлива на фоне конфликта с Польшей. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.
«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки — прим. URA.RU] топлива на Украину», — рассказал Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона. Также он добавил, что компенсировать утраченные возможности по экспорту через польскую границу получится благодаря железнодорожным и морским перевозкам.
В ноябре Польша начала блокировку автомобильных КПП. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый сообщил о намерении страны подать в суд на Польшу из-за блокады автомобильных пунктов пропуска.
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