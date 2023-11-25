В мире Европа На Украине начались проблемы с топливом из-за конфликта с Польшей 26 ноября 2023 в 01:10 Размер текста - 17 + На Украине заявили о проблемах с поставками топлива из-за блокады границы Фото: Official White House / Adam Schultz На Украине начались проблемы с поставками топлива на фоне конфликта с Польшей. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич. «Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки — прим. URA.RU] топлива на Украину», — рассказал Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона. Также он добавил, что компенсировать утраченные возможности по экспорту через польскую границу получится благодаря железнодорожным и морским перевозкам. В ноябре Польша начала блокировку автомобильных КПП. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый сообщил о намерении страны подать в суд на Польшу из-за блокады автомобильных пунктов пропуска. На Украине начались проблемы с поставками топлива на фоне конфликта с Польшей. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич. «Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как [поставки — прим. URA.RU] топлива на Украину», — рассказал Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона. Также он добавил, что компенсировать утраченные возможности по экспорту через польскую границу получится благодаря железнодорожным и морским перевозкам. В ноябре Польша начала блокировку автомобильных КПП. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый сообщил о намерении страны подать в суд на Польшу из-за блокады автомобильных пунктов пропуска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям