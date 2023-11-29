На пермских автозаправках резко упали цены на бензин

Росстат: в Пермском крае цены на бензин снизились на 29,1%

29 ноября 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Пермский край вошел в число регионов РФ, где зафиксировали падение цен на бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В октябре в Пермском крае подешевел бензин. По сравнению с сентябрем, его стоимость изменилась на 29,1%, передает Росстат. При этом Прикамье продолжает лидировать среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по средним ценам на топливо. «Бензин подешевел почти во всех субъектах РФ, занимающихся его производством. Более всего цены на бензин снизились в Волгоградской (32,7%), Омской (32,3%), Нижегородской областях (30,5%), Москве (29,8%), Пермском крае (29,1%) и Республике Коми (27,5%). Повышение цены на бензин отмечено в Кемеровской области и Республике Башкортостан», — указано в отчете Росстата, который имеется в распоряжении URA.RU. В среднем в Пермском крае бензин марки АИ-92 стоит 49,99 рубля за литр, АИ-95 — 54,28 рубля, АИ-98 и выше — 67,69. Средняя цена по региону на дизельное топливо равна 63,50 рубля. В середине ноября Росстат фиксировал, что цена на топливо в Прикамье стала самой высокой в ПФО. Стоимость бензина на пермских заправках росла три месяца подряд.

В октябре в Пермском крае подешевел бензин. По сравнению с сентябрем, его стоимость изменилась на 29,1%, передает Росстат. При этом Прикамье продолжает лидировать среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по средним ценам на топливо. «Бензин подешевел почти во всех субъектах РФ, занимающихся его производством. Более всего цены на бензин снизились в Волгоградской (32,7%), Омской (32,3%), Нижегородской областях (30,5%), Москве (29,8%), Пермском крае (29,1%) и Республике Коми (27,5%). Повышение цены на бензин отмечено в Кемеровской области и Республике Башкортостан», — указано в отчете Росстата, который имеется в распоряжении URA.RU. В среднем в Пермском крае бензин марки АИ-92 стоит 49,99 рубля за литр, АИ-95 — 54,28 рубля, АИ-98 и выше — 67,69. Средняя цена по региону на дизельное топливо равна 63,50 рубля. В середине ноября Росстат фиксировал, что цена на топливо в Прикамье стала самой высокой в ПФО. Стоимость бензина на пермских заправках росла три месяца подряд.