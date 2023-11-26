Курганские медики разработали импланты для восстановления костей

Курганские медики улучшили методику лечения проблем с костями Фото: Екатерина Сычкова

Сотрудники Центра Илизарова вместе с Курганским государственным университетом и компанией «Предприятие «Сенсор» провели доклинические испытания имплантатов трубчатых костей. Испытания проводились на животных. Новая методика позволит медикам возвращать функции отдельным частям тела. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-центре главного вуза Кургана.

«В 2023 году было выполнено сравнительное исследование остеоинтеграции вкручиваемых имплантатов и имплантатов типа Press-Fit, установка которых сопровождается образованием костной стружки, что способствует быстрому формированию костного матрикса и сокращению срока приживаемости имплантата. При исследованиях остеоинтеграции применялось инновационное решение компрессионного нагружения кости. Способ компрессионного нагружения и устройство для его реализации защищены патентами РФ на изобретение и полезную модель», — рассказал заведующий лабораторией биохимики Центра Илизарова Виктор Кузнецов.

Сообщается, что данный проект направлен на восстановление функций кисти при утрате пальцев. Он основан на оригинальной хирургической технологии и использовании имплантируемых конструкций. Журналисту пояснили, что для каждого пациента подбирается индивидуальное лечение, исходя из его конкретных потребностей. В пресс-центре также сообщили, что в Кургане завершают разработку стенда для исследования деформации костной системы при остеосинтезе (хирургическая техника, которая используется для стабилизации и фиксации костных фрагментов после переломов или других костных повреждений). Между тем, молодежная лаборатория Курганского госуниверситета получила партии ультрамелкозернистых сплавов (TiNbZr). Сообщается, что за счет этого исследователи смогут повысить качество самих имплантов.

Отмечается, что испытания проходили в рамках проекта «Реконструктивная хирургия и экспресс-имплантация». Поддержку данному проекту оказало Министерство здравоохранения Российской Федерации. Организация испытаний проходила совместно с Уральским федеральным университетом и компанией «Предприятие «Сенсор». Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговых журналах, индексируемых в базе данных Scopus (публикатор международных научных статей).