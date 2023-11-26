26 ноября 2023

В челябинском районе на трассе М-5 временно закроют движение

© Служба новостей «URA.RU»
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30 ноября на участке дороги будут проводиться буровзрывные работы Фото:

На территории Ашинского района Челябинской области 30 ноября на пять часов перекроют участок трассы М-5 «Урал». Продолжаются буровзрывные работы, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Проводится очередной этап буровзрывных работ для реконструкции дороги М-5 „Урал“ с 1565 по 1576 километр в Ашинском районе. 30 ноября с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение», — уточнили в пресс-службе.

Объехать участок можно по маршруту Аша-Миньяр-Сим на легковых автомобилях. Для большегрузов и автобусов проезд закрыт. Движение будут перекрывать до 1 октября 2024 для проведения работ по вторникам либо четвергам, в зависимости от погодных условий.

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На территории Ашинского района Челябинской области 30 ноября на пять часов перекроют участок трассы М-5 «Урал». Продолжаются буровзрывные работы, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Проводится очередной этап буровзрывных работ для реконструкции дороги М-5 „Урал“ с 1565 по 1576 километр в Ашинском районе. 30 ноября с 09:00 до 14:00 закрывается дорожное движение», — уточнили в пресс-службе. Объехать участок можно по маршруту Аша-Миньяр-Сим на легковых автомобилях. Для большегрузов и автобусов проезд закрыт. Движение будут перекрывать до 1 октября 2024 для проведения работ по вторникам либо четвергам, в зависимости от погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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