У российских работодателей резко вырос спрос на многозадачных сотрудников

27 ноября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Спрос на многозадачных сотрудников в РФ вырос почти в три раза по сравнению с 2021 годом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России у работодателей значительно вырос спрос на многозадачных сотрудников. В 2023 году количество вакансий с подобными характеристиками увеличилось почти втрое по сравнению с 2021 годом, говорится в исследовании рекрутинговой платформы HeadHunter. «В январе — сентябре 2023 года работодатели опубликовали почти 368 тыс. вакансий, где одним из требуемых навыков упоминается многозадачность. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 181% больше, чем в январе — сентябре 2021-го», — передает результаты исследования РБК. По данным Headhunter, потребность в многозадачных сотрудниках испытывают финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы. Кроме того, работники нужны учреждениям культуры и искусства, а также предприятиям ЖКХ и НКО. Еще весной СМИ писали о кадровом голоде в России. По данным опроса, среди руководителей 1000 предприятий, 34% заявили о рекордной нехватке квалифицированных кадров, напоминает MK.RU . Зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков в беседе с URA.RU сказал, что подобную проблему нужно решать посредством повышения зарплат и доступного кредитования предприятий.

В России у работодателей значительно вырос спрос на многозадачных сотрудников. В 2023 году количество вакансий с подобными характеристиками увеличилось почти втрое по сравнению с 2021 годом, говорится в исследовании рекрутинговой платформы HeadHunter. «В январе — сентябре 2023 года работодатели опубликовали почти 368 тыс. вакансий, где одним из требуемых навыков упоминается многозадачность. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 181% больше, чем в январе — сентябре 2021-го», — передает результаты исследования РБК. По данным Headhunter, потребность в многозадачных сотрудниках испытывают финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы. Кроме того, работники нужны учреждениям культуры и искусства, а также предприятиям ЖКХ и НКО. Еще весной СМИ писали о кадровом голоде в России. По данным опроса, среди руководителей 1000 предприятий, 34% заявили о рекордной нехватке квалифицированных кадров, напоминает MK.RU. Зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков в беседе с URA.RU сказал, что подобную проблему нужно решать посредством повышения зарплат и доступного кредитования предприятий.