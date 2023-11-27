У российских работодателей резко вырос спрос на многозадачных сотрудников

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Спрос на многозадачных сотрудников в РФ вырос почти в три раза по сравнению с 2021 годом Фото:

В России у работодателей значительно вырос спрос на многозадачных сотрудников. В 2023 году количество вакансий с подобными характеристиками увеличилось почти втрое по сравнению с 2021 годом, говорится в исследовании рекрутинговой платформы HeadHunter.

«В январе — сентябре 2023 года работодатели опубликовали почти 368 тыс. вакансий, где одним из требуемых навыков упоминается многозадачность. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 181% больше, чем в январе — сентябре 2021-го», — передает результаты исследования РБК.

По данным Headhunter, потребность в многозадачных сотрудниках испытывают финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы. Кроме того, работники нужны учреждениям культуры и искусства, а также предприятиям ЖКХ и НКО.

Еще весной СМИ писали о кадровом голоде в России. По данным опроса, среди руководителей 1000 предприятий, 34% заявили о рекордной нехватке квалифицированных кадров, напоминает MK.RU. Зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков в беседе с URA.RU сказал, что подобную проблему нужно решать посредством повышения зарплат и доступного кредитования предприятий.

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В России у работодателей значительно вырос спрос на многозадачных сотрудников. В 2023 году количество вакансий с подобными характеристиками увеличилось почти втрое по сравнению с 2021 годом, говорится в исследовании рекрутинговой платформы HeadHunter. «В январе — сентябре 2023 года работодатели опубликовали почти 368 тыс. вакансий, где одним из требуемых навыков упоминается многозадачность. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 181% больше, чем в январе — сентябре 2021-го», — передает результаты исследования РБК. По данным Headhunter, потребность в многозадачных сотрудниках испытывают финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы. Кроме того, работники нужны учреждениям культуры и искусства, а также предприятиям ЖКХ и НКО. Еще весной СМИ писали о кадровом голоде в России. По данным опроса, среди руководителей 1000 предприятий, 34% заявили о рекордной нехватке квалифицированных кадров, напоминает MK.RU. Зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков в беседе с URA.RU сказал, что подобную проблему нужно решать посредством повышения зарплат и доступного кредитования предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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