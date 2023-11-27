Россия нанесла психологический удар Украине на фронте

Военкор Коц: взятие промзоны стало психологическим ударом для ВСУ

27 ноября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Российские войска нанесли психологический удар ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска нанесли психологический удар ВСУ, освободив промзону в Авдеевке. Об этом заявил военкор Александр Коц. «Можно ли назвать освобождение промки (промзоны — прим. URA.RU) переломным моментом в Авдеевской операции? Психологическим — точно. Эта заноза так глубоко сидела и ныла, что избавление от нее дает и моральное удовлетворение», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Военный корреспондент подчеркнул, что армии России удалось взять под контроль промышленную зону, так как у страны Москвы есть опыт в освобождении городов, чего не скажешь о Киеве. «Он хорошо пользовался нашими ошибками, но не взял с боем ни одного города», — сказал Коц. О полном освобождении Авеевской промзоны российскими силами стало известно 26 ноября. По данным telegram-каналалов, противник не смог сохранить позиции, несмотря на кассетные боеприпасы и численное превосходство. Также военкор Александр Сладков заявил, что промзона была наиболее укрепленным участком обороны украинских сил, сообщает «Ридус».

Российские войска нанесли психологический удар ВСУ, освободив промзону в Авдеевке. Об этом заявил военкор Александр Коц. «Можно ли назвать освобождение промки (промзоны — прим. URA.RU) переломным моментом в Авдеевской операции? Психологическим — точно. Эта заноза так глубоко сидела и ныла, что избавление от нее дает и моральное удовлетворение», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Военный корреспондент подчеркнул, что армии России удалось взять под контроль промышленную зону, так как у страны Москвы есть опыт в освобождении городов, чего не скажешь о Киеве. «Он хорошо пользовался нашими ошибками, но не взял с боем ни одного города», — сказал Коц. О полном освобождении Авеевской промзоны российскими силами стало известно 26 ноября. По данным telegram-каналалов, противник не смог сохранить позиции, несмотря на кассетные боеприпасы и численное превосходство. Также военкор Александр Сладков заявил, что промзона была наиболее укрепленным участком обороны украинских сил, сообщает «Ридус».