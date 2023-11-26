26 ноября 2023

В Кургане умер врач, который 45 лет лечил детей. Фото

Умер травматолог-ортопед Сергей Макаров, который 45 лет лечил детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская маска, медперсонал, врач, медики
Умер врач детской поликлиники в Кургане Фото:

Умер травматолог-ортопед Курганской детской поликлиники Сергей Макаров. Он посвятил медицине 45 лет. Об этом сообщается в официальной группе департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«25 ноября ушел из жизни врач-травматолог-ортопед, врач высшей квалификационной категории Курганской детской поликлиники Макаров Сергей Васильевич. 45 лет посвятил Сергей Васильевич оказанию медицинской помощи детям и подросткам. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганской детской поликлиники скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Васильевича», — указано в посте депздрава.

Сообщается, что Макаров в 1978 году окончил Омский медицинский институт имени Калинина. Спустя год он начал работать младшим научным сотрудником в Курганском научно-исследовательском институте экспериментальной ортопедии и травматологии. С 1986 года Макаров начал работать травматологом-ортопедов в областной детской имени Красного Креста. Там врач проработал 28 лет. В детской поликлинике Макаров начал работу в 2013 году.

В Кургане простились с врачом детской поликлиники Сергеем Макаровым
В Кургане простились с врачом детской поликлиники Сергеем Макаровым
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Умер травматолог-ортопед Курганской детской поликлиники Сергей Макаров. Он посвятил медицине 45 лет. Об этом сообщается в официальной группе департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «25 ноября ушел из жизни врач-травматолог-ортопед, врач высшей квалификационной категории Курганской детской поликлиники Макаров Сергей Васильевич. 45 лет посвятил Сергей Васильевич оказанию медицинской помощи детям и подросткам. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганской детской поликлиники скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Васильевича», — указано в посте депздрава. Сообщается, что Макаров в 1978 году окончил Омский медицинский институт имени Калинина. Спустя год он начал работать младшим научным сотрудником в Курганском научно-исследовательском институте экспериментальной ортопедии и травматологии. С 1986 года Макаров начал работать травматологом-ортопедов в областной детской имени Красного Креста. Там врач проработал 28 лет. В детской поликлинике Макаров начал работу в 2013 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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