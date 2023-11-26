В Кургане умер врач, который 45 лет лечил детей. Фото

Умер травматолог-ортопед Сергей Макаров, который 45 лет лечил детей

27 ноября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Умер врач детской поликлиники в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Умер травматолог-ортопед Курганской детской поликлиники Сергей Макаров. Он посвятил медицине 45 лет. Об этом сообщается в официальной группе департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «25 ноября ушел из жизни врач-травматолог-ортопед, врач высшей квалификационной категории Курганской детской поликлиники Макаров Сергей Васильевич. 45 лет посвятил Сергей Васильевич оказанию медицинской помощи детям и подросткам. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганской детской поликлиники скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Васильевича», — указано в посте депздрава. Сообщается, что Макаров в 1978 году окончил Омский медицинский институт имени Калинина. Спустя год он начал работать младшим научным сотрудником в Курганском научно-исследовательском институте экспериментальной ортопедии и травматологии. С 1986 года Макаров начал работать травматологом-ортопедов в областной детской имени Красного Креста. Там врач проработал 28 лет. В детской поликлинике Макаров начал работу в 2013 году. В Кургане простились с врачом детской поликлиники Сергеем Макаровым Фото: группа «Департамент здравоохранения Курганской области» в соцсети «ВКонтакте»

Умер травматолог-ортопед Курганской детской поликлиники Сергей Макаров. Он посвятил медицине 45 лет. Об этом сообщается в официальной группе департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте». «25 ноября ушел из жизни врач-травматолог-ортопед, врач высшей квалификационной категории Курганской детской поликлиники Макаров Сергей Васильевич. 45 лет посвятил Сергей Васильевич оказанию медицинской помощи детям и подросткам. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганской детской поликлиники скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Васильевича», — указано в посте депздрава. Сообщается, что Макаров в 1978 году окончил Омский медицинский институт имени Калинина. Спустя год он начал работать младшим научным сотрудником в Курганском научно-исследовательском институте экспериментальной ортопедии и травматологии. С 1986 года Макаров начал работать травматологом-ортопедов в областной детской имени Красного Креста. Там врач проработал 28 лет. В детской поликлинике Макаров начал работу в 2013 году.