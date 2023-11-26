Умер травматолог-ортопед Курганской детской поликлиники Сергей Макаров. Он посвятил медицине 45 лет. Об этом сообщается в официальной группе департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».
«25 ноября ушел из жизни врач-травматолог-ортопед, врач высшей квалификационной категории Курганской детской поликлиники Макаров Сергей Васильевич. 45 лет посвятил Сергей Васильевич оказанию медицинской помощи детям и подросткам. Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганской детской поликлиники скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Васильевича», — указано в посте депздрава.
Сообщается, что Макаров в 1978 году окончил Омский медицинский институт имени Калинина. Спустя год он начал работать младшим научным сотрудником в Курганском научно-исследовательском институте экспериментальной ортопедии и травматологии. С 1986 года Макаров начал работать травматологом-ортопедов в областной детской имени Красного Креста. Там врач проработал 28 лет. В детской поликлинике Макаров начал работу в 2013 году.
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