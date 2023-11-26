Местоположение тюменца неизвестно с 26 ноября
В Тюмени пропал 42-летний мужчина с татуировками в виде черепа и змеи. Об этом сообщили поисковики отряда «Тюмень Регион Спас». Его местоположение неизвестно с 26 ноября.
«Внимание, пропал человек! Серебрянников Сергей, 42 года. Тюмень, СНТ Липовое. 26 ноября 2023 года ушел в неизвестном направлении. Особые приметы: татуировка „череп“ на левом плече», — сообщается в ориентировке.
Последний раз мужчину видели в черной куртке, темно-синих спортивных штанах, черных кроссовках и кепке. Сообщить о местоположении мужчины можно инфоргу поиска Виктории по телефону 8-982-922-78-84 либо позвонив на горячую линию отряда 8-800-600-59-52.
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