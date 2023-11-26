26 ноября 2023
25 ноября 2023

Пермячка отсудила у «Магнита» 260 тысяч за падение на крыльце

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, приговор, судебное заседание, судья, суд, личное дело
Суд установил, что в падении виновато руководство магазина Фото:

Жительница Перми отсудила у владельца сети «Магнит» АО «Тандер» 260 тысяч рублей за падение у входной группы одного из магазинов. Пермячка в результате падения сломала себе руку, в чем было виновато руководство магазина, сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда Перми.

«Свои требования истец мотивировала тем, что, выходя из магазина „Магнит“, поскользнулась на ступенях входной группы, упала и получила телесные повреждения в виде перелома руки. Судом с АО „Тандер“ в пользу пермячки взыскана компенсация морального вреда в размере 260 000 рублей», — говорится на сайте. Также компания должна оплатить штраф в размере 130 тысяч рублей.

Сообщается, что пермячка поскользнулась из-за того, что входную группу не отчистили от снега и льда. Суд установил, что в этом виноват ответчик, так как нарушил закон о защите прав потребителей.

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Жительница Перми отсудила у владельца сети «Магнит» АО «Тандер» 260 тысяч рублей за падение у входной группы одного из магазинов. Пермячка в результате падения сломала себе руку, в чем было виновато руководство магазина, сообщается на сайте Орджоникидзевского районного суда Перми. «Свои требования истец мотивировала тем, что, выходя из магазина „Магнит“, поскользнулась на ступенях входной группы, упала и получила телесные повреждения в виде перелома руки. Судом с АО „Тандер“ в пользу пермячки взыскана компенсация морального вреда в размере 260 000 рублей», — говорится на сайте. Также компания должна оплатить штраф в размере 130 тысяч рублей. Сообщается, что пермячка поскользнулась из-за того, что входную группу не отчистили от снега и льда. Суд установил, что в этом виноват ответчик, так как нарушил закон о защите прав потребителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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