26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

В ЯНАО произошло ДТП с участием самосвала и «Газели». Фото

В Ноябрьске водитель «Газели» пострадал в ДТП с самосвалом
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП обе машины улетели в кювет Фото:

На подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) самосвал столкнулся с «Газелью», обе машины оказались в кювете. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа.

«На 30 км автодороги подъезд к городу Ноябрьску произошло столкновение „Газели“ и самосвала. В результате аварии автомобили получили механические повреждения, 50-летний водитель „Газели“ доставлен в НЦГБ Ноябрьска для медицинского осмотра», — сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО.

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На подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) самосвал столкнулся с «Газелью», обе машины оказались в кювете. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа. «На 30 км автодороги подъезд к городу Ноябрьску произошло столкновение „Газели“ и самосвала. В результате аварии автомобили получили механические повреждения, 50-летний водитель „Газели“ доставлен в НЦГБ Ноябрьска для медицинского осмотра», — сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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