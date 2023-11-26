В результате ДТП обе машины улетели в кювет
На подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) самосвал столкнулся с «Газелью», обе машины оказались в кювете. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ямало-Ненецкого автономного округа.
«На 30 км автодороги подъезд к городу Ноябрьску произошло столкновение „Газели“ и самосвала. В результате аварии автомобили получили механические повреждения, 50-летний водитель „Газели“ доставлен в НЦГБ Ноябрьска для медицинского осмотра», — сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!