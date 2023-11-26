26 ноября 2023
25 ноября 2023

Аниматор из Сургута спел с Ларисой Гузеевой на музыкальном шоу на Первом канале. Видео

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Аниматор из Сургута Дмитрий Мустяцэ спел хит «Посмотри в глаза» с Ларисой Гузеевой Фото:

Аниматор из Сургута Дмитрий Мустяцэ спел хит «Посмотри в глаза» вместе с телеведущей Ларисой Гузеевой на музыкальном шоу «Перепой звезду». Известная сваха была одним из членов жюри, но захотела доказать, что поет не хуже блогерши Карины Кросс, которая выступила дуэтом с Мустяцэ.

«А я не хуже пою. Я пою точно так же, как Карина», — заявила Гузеева в эфире на Первом канале. Артистка также предпочла отдать свой голос за Мустяцэ, который соревновался в вокальном мастерстве с блогершей Кариной Кросс. Благодаря оценкам жюри сургутянин прошел в финал шоу «Перепой звезду».

Ранее Дмитрий Мустяцэ рассказывал URA.RU, что он отказался от участия в других музыкальных шоу в пользу «Перепой звезду». Сургутянин предпочел выступить в эфире на Первом канале.

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Аниматор из Сургута Дмитрий Мустяцэ спел хит «Посмотри в глаза» вместе с телеведущей Ларисой Гузеевой на музыкальном шоу «Перепой звезду». Известная сваха была одним из членов жюри, но захотела доказать, что поет не хуже блогерши Карины Кросс, которая выступила дуэтом с Мустяцэ. «А я не хуже пою. Я пою точно так же, как Карина», — заявила Гузеева в эфире на Первом канале. Артистка также предпочла отдать свой голос за Мустяцэ, который соревновался в вокальном мастерстве с блогершей Кариной Кросс. Благодаря оценкам жюри сургутянин прошел в финал шоу «Перепой звезду». Ранее Дмитрий Мустяцэ рассказывал URA.RU, что он отказался от участия в других музыкальных шоу в пользу «Перепой звезду». Сургутянин предпочел выступить в эфире на Первом канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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