В ЯНАО строительная компания нарушает часы тишины

27 ноября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Строительная компания не соблюдает закон о тишине Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) компания, отвечающая за дальнейшую стройку в жилом районе города, не соблюдает закон об обеспечении тишины. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о шуме, который будит детей ранним утром. «Огромная просьба, уведомить водителей грузовых машин, стоящих на предстоящей стройке, напротив дома 41 по улице Школьной о часах тишины! Стук от очистки кузова ваших машин очень громкий, особенно в шесть утра! При закрытых окнах, дети от этого просыпаются и плачут», — написала Алиса Кузнецова в сообществе «Лабытнанги Info». По словам горожан, шум продолжается в выходные дни и обед. «Обеденное время тоже не учитывается», — отметила жительница города. «Абсолютно согласна с автором. Часы тишины совершенно не соблюдаются, тем более в выходные дни», — поделилась Светлана Родямова. «Они постоянно шумят», — рассказала Катерина Котвицкая. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило о неудобствах, которые принесли строительные работы жителям Ноябрьска (ЯНАО). Горожанин написал в соцсети, что шум разбудил его в два часа ночи.

В Лабытнанги (ЯНАО) компания, отвечающая за дальнейшую стройку в жилом районе города, не соблюдает закон об обеспечении тишины. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о шуме, который будит детей ранним утром. «Огромная просьба, уведомить водителей грузовых машин, стоящих на предстоящей стройке, напротив дома 41 по улице Школьной о часах тишины! Стук от очистки кузова ваших машин очень громкий, особенно в шесть утра! При закрытых окнах, дети от этого просыпаются и плачут», — написала Алиса Кузнецова в сообществе «Лабытнанги Info». По словам горожан, шум продолжается в выходные дни и обед. «Обеденное время тоже не учитывается», — отметила жительница города. «Абсолютно согласна с автором. Часы тишины совершенно не соблюдаются, тем более в выходные дни», — поделилась Светлана Родямова. «Они постоянно шумят», — рассказала Катерина Котвицкая. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило о неудобствах, которые принесли строительные работы жителям Ноябрьска (ЯНАО). Горожанин написал в соцсети, что шум разбудил его в два часа ночи.