26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

В ЯНАО строительная компания нарушает часы тишины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство бара "Снег" в Салехарде, строительные леса, стройка
Строительная компания не соблюдает закон о тишине Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) компания, отвечающая за дальнейшую стройку в жилом районе города, не соблюдает закон об обеспечении тишины. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о шуме, который будит детей ранним утром.

«Огромная просьба, уведомить водителей грузовых машин, стоящих на предстоящей стройке, напротив дома 41 по улице Школьной о часах тишины! Стук от очистки кузова ваших машин очень громкий, особенно в шесть утра! При закрытых окнах, дети от этого просыпаются и плачут», — написала Алиса Кузнецова в сообществе «Лабытнанги Info».

По словам горожан, шум продолжается в выходные дни и обед. «Обеденное время тоже не учитывается», — отметила жительница города. «Абсолютно согласна с автором. Часы тишины совершенно не соблюдаются, тем более в выходные дни», — поделилась Светлана Родямова. «Они постоянно шумят», — рассказала Катерина Котвицкая.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщило о неудобствах, которые принесли строительные работы жителям Ноябрьска (ЯНАО). Горожанин написал в соцсети, что шум разбудил его в два часа ночи.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лабытнанги (ЯНАО) компания, отвечающая за дальнейшую стройку в жилом районе города, не соблюдает закон об обеспечении тишины. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о шуме, который будит детей ранним утром. «Огромная просьба, уведомить водителей грузовых машин, стоящих на предстоящей стройке, напротив дома 41 по улице Школьной о часах тишины! Стук от очистки кузова ваших машин очень громкий, особенно в шесть утра! При закрытых окнах, дети от этого просыпаются и плачут», — написала Алиса Кузнецова в сообществе «Лабытнанги Info». По словам горожан, шум продолжается в выходные дни и обед. «Обеденное время тоже не учитывается», — отметила жительница города. «Абсолютно согласна с автором. Часы тишины совершенно не соблюдаются, тем более в выходные дни», — поделилась Светлана Родямова. «Они постоянно шумят», — рассказала Катерина Котвицкая. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило о неудобствах, которые принесли строительные работы жителям Ноябрьска (ЯНАО). Горожанин написал в соцсети, что шум разбудил его в два часа ночи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...