Жителя Ноябрьска в два часа ночи разбудили строители Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на ночной шум от строительных работ, который помешал ему спать. Ноябрянин опубликовал видео в группе «Злой ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Время два часа ночи, работы ведутся. Я немного в шоке, работа кипит, шум и гам», — сообщил автор поста на видео.

«Всю ночь они шумели, ребенка еле уложил, а в семь утра тишина. Работу, получается, закончили?» — поддержал автора в комментариях под постом Алексей. «Купите себе беруши, оттого что вы ноете, работы не остановятся», — встала на сторону строителей Елена.

Корреспондент агентства направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

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