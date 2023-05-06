06 мая 2023
05 мая 2023
04 мая 2023

Житель ЯНАО пожаловался на строителей, которые мешают ему спать. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вид с крыши на ночной город. Екатеринбург, закат, ночь, вечер, стройка
Жителя Ноябрьска в два часа ночи разбудили строители Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на ночной шум от строительных работ, который помешал ему спать. Ноябрянин опубликовал видео в группе «Злой ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте».

«Время два часа ночи, работы ведутся. Я немного в шоке, работа кипит, шум и гам», — сообщил автор поста на видео.

«Всю ночь они шумели, ребенка еле уложил, а в семь утра тишина. Работу, получается, закончили?» — поддержал автора в комментариях под постом Алексей. «Купите себе беруши, оттого что вы ноете, работы не остановятся», — встала на сторону строителей Елена.

Корреспондент агентства направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жителей Салехарда возмутили игры детей на стройке. Их обеспокоили вопросы охраны объекта и личной безопасности детей.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО) пожаловался на ночной шум от строительных работ, который помешал ему спать. Ноябрянин опубликовал видео в группе «Злой ноябрянин» в социальной сети «ВКонтакте». «Время два часа ночи, работы ведутся. Я немного в шоке, работа кипит, шум и гам», — сообщил автор поста на видео. «Всю ночь они шумели, ребенка еле уложил, а в семь утра тишина. Работу, получается, закончили?» — поддержал автора в комментариях под постом Алексей. «Купите себе беруши, оттого что вы ноете, работы не остановятся», — встала на сторону строителей Елена. Корреспондент агентства направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жителей Салехарда возмутили игры детей на стройке. Их обеспокоили вопросы охраны объекта и личной безопасности детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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