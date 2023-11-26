В ХМАО в начале декабря откроют первый автозимник

В ХМАО 1 декабря откроют зимнюю автомобильную дорогу Ханты-Мансийск — Талинка — Белогорье. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что до введения в эксплуатацию состояние трассы оценит специальная комиссия.
«Первый в этом сезоне автозимник появится в Ханты-Мансийском районе. В эксплуатацию его введут 1 декабря, общественная приемка планируется на 30 ноября», — говорится в сообщении Управления автодорог ХМАО.
Протяженность зимней автодороги составит 13 км. Подрядная организация уже установила дорожные знаки. Всего в ХМАО в этом сезоне обустроят 57 автозимников и 54 зимние переправы. Сроки ввода дорог в эксплуатацию зависят от погоды, но по условиям контракта их должны открыть до 25 декабря.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО расширили перечень зимних автодорог в ХМАО. В список вошли новые зимники: от Камы до дороги Ханты-Мансийск — Талинка и от Чембакчина до дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск.
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