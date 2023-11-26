26 ноября 2023
25 ноября 2023

В ХМАО в начале декабря откроют первый автозимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Первый автозимник в Ханты-Мансийском районе откроют 1 декабря Фото:

В ХМАО 1 декабря откроют зимнюю автомобильную дорогу Ханты-Мансийск — Талинка — Белогорье. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что до введения в эксплуатацию состояние трассы оценит специальная комиссия.

«Первый в этом сезоне автозимник появится в Ханты-Мансийском районе. В эксплуатацию его введут 1 декабря, общественная приемка планируется на 30 ноября», — говорится в сообщении Управления автодорог ХМАО.

Протяженность зимней автодороги составит 13 км. Подрядная организация уже установила дорожные знаки. Всего в ХМАО в этом сезоне обустроят 57 автозимников и 54 зимние переправы. Сроки ввода дорог в эксплуатацию зависят от погоды, но по условиям контракта их должны открыть до 25 декабря.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО расширили перечень зимних автодорог в ХМАО. В список вошли новые зимники: от Камы до дороги Ханты-Мансийск — Талинка и от Чембакчина до дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск.

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В ХМАО 1 декабря откроют зимнюю автомобильную дорогу Ханты-Мансийск — Талинка — Белогорье. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что до введения в эксплуатацию состояние трассы оценит специальная комиссия. «Первый в этом сезоне автозимник появится в Ханты-Мансийском районе. В эксплуатацию его введут 1 декабря, общественная приемка планируется на 30 ноября», — говорится в сообщении Управления автодорог ХМАО. Протяженность зимней автодороги составит 13 км. Подрядная организация уже установила дорожные знаки. Всего в ХМАО в этом сезоне обустроят 57 автозимников и 54 зимние переправы. Сроки ввода дорог в эксплуатацию зависят от погоды, но по условиям контракта их должны открыть до 25 декабря. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО расширили перечень зимних автодорог в ХМАО. В список вошли новые зимники: от Камы до дороги Ханты-Мансийск — Талинка и от Чембакчина до дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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