В ХМАО в начале декабря откроют первый автозимник

27 ноября 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Первый автозимник в Ханты-Мансийском районе откроют 1 декабря Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО 1 декабря откроют зимнюю автомобильную дорогу Ханты-Мансийск — Талинка — Белогорье. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что до введения в эксплуатацию состояние трассы оценит специальная комиссия. «Первый в этом сезоне автозимник появится в Ханты-Мансийском районе. В эксплуатацию его введут 1 декабря, общественная приемка планируется на 30 ноября», — говорится в сообщении Управления автодорог ХМАО. Протяженность зимней автодороги составит 13 км. Подрядная организация уже установила дорожные знаки. Всего в ХМАО в этом сезоне обустроят 57 автозимников и 54 зимние переправы. Сроки ввода дорог в эксплуатацию зависят от погоды, но по условиям контракта их должны открыть до 25 декабря. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО расширили перечень зимних автодорог в ХМАО. В список вошли новые зимники: от Камы до дороги Ханты-Мансийск — Талинка и от Чембакчина до дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск.

В ХМАО 1 декабря откроют зимнюю автомобильную дорогу Ханты-Мансийск — Талинка — Белогорье. Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале сообщило, что до введения в эксплуатацию состояние трассы оценит специальная комиссия. «Первый в этом сезоне автозимник появится в Ханты-Мансийском районе. В эксплуатацию его введут 1 декабря, общественная приемка планируется на 30 ноября», — говорится в сообщении Управления автодорог ХМАО. Протяженность зимней автодороги составит 13 км. Подрядная организация уже установила дорожные знаки. Всего в ХМАО в этом сезоне обустроят 57 автозимников и 54 зимние переправы. Сроки ввода дорог в эксплуатацию зависят от погоды, но по условиям контракта их должны открыть до 25 декабря. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО расширили перечень зимних автодорог в ХМАО. В список вошли новые зимники: от Камы до дороги Ханты-Мансийск — Талинка и от Чембакчина до дороги Ханты-Мансийск — Горноправдинск.