Россиян напугали новой формой «долгого» ОРВИ

Вирусолог Малышев: долгие вирусные заболевания есть каждый год

27 ноября 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

В России не появилось новых вирусов, сообщил Николай Малышев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Ряд СМИ распространили информацию о появлении в России новой формы «долгого» ОРВИ, при котором у людей якобы по несколько месяцев держится сильный кашель и высокая температура. Однако вирусолог и инфекционист Николай Малышев сообщил URA.RU, что долгие вирусные заболевания не являются чем-то новым и бояться эпидемий не стоит. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «Вообще человек может болеть несколько месяцев, таких заболеваний много, аденовирус, например. В течение долгого времени может сохраняться респираторный синдром. Есть такое заболевание как коклюш. В этом случае люди долго болеют, кашляют, температура может быть долго. Тут надо разбираться, делать лабораторный анализ. Но ничего страшного и ничего нового в этом нет. Каждый год, из сезона в сезон, есть такие заболевания», — сказал Николай Малышев. Ранее иммунолог Николай Крючков также сообщил, что речи о новой форме вируса не идет. «Необычная симптоматика, скорее, связана с тем, что одновременно в популяции циркулируют несколько разных вирусов и с присоединением вторичных инфекций в ряде случаев», — сказал Крючков «Ленте.ру».

Ряд СМИ распространили информацию о появлении в России новой формы «долгого» ОРВИ, при котором у людей якобы по несколько месяцев держится сильный кашель и высокая температура. Однако вирусолог и инфекционист Николай Малышев сообщил URA.RU, что долгие вирусные заболевания не являются чем-то новым и бояться эпидемий не стоит. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению фейков. «Вообще человек может болеть несколько месяцев, таких заболеваний много, аденовирус, например. В течение долгого времени может сохраняться респираторный синдром. Есть такое заболевание как коклюш. В этом случае люди долго болеют, кашляют, температура может быть долго. Тут надо разбираться, делать лабораторный анализ. Но ничего страшного и ничего нового в этом нет. Каждый год, из сезона в сезон, есть такие заболевания», — сказал Николай Малышев. Ранее иммунолог Николай Крючков также сообщил, что речи о новой форме вируса не идет. «Необычная симптоматика, скорее, связана с тем, что одновременно в популяции циркулируют несколько разных вирусов и с присоединением вторичных инфекций в ряде случаев», — сказал Крючков «Ленте.ру».