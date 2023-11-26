Гастрокритик Можаев назвал самые вкусные блюда и заведения Свердловской области

Гастрокритик Можаев создал путеводитель по Свердловской области

27 ноября 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Учитывая свой опыт, Можаев рассказывает в инструкции, где поесть, отдохнуть и переночевать Фото: Александр Мамаев © URA.RU Гости и жители Свердловской области теперь не будут мучиться с выбором, куда поехать отдохнуть и что там съесть. Путеводитель по 30 городам региона создали ресторанный критик Яков Можаев вместе с командой шоу «Можно! С Можаевым». Например, внутри пользователи увидят топ достопримечательностей, узнают, где попробовать Францию по-богдановически или шаурму с 20 видами с курицы. Инструкцию презентовали на деловом завтраке в ресторане «Корова», где побывал корреспондент URA.RU. Идея создать краткий путеводитель решили после того, как съемочная группа путешествовала по Свердловской области около трех лет подряд. Перед каждой поездкой команда проводила исследовательскую работу, чтобы получше узнать о том месте, где они будут снимать серию. «Мы решили создать по каждому городу короткий путеводитель, чтобы люди, которые рассматривают вариант путешествия по уральских городам, могли получить краткую, точную инструкцию», — рассказала исполнительный продюсер проекта Маргарита Главчева. Внутри путеводителя есть преамбула про каждый город, а затем идут практические сведения — как добраться, сколько времени это займет, какое количество денег уйдет на дорогу, какие есть наиболее интересные достопримечательности. Также есть рекомендации заведений от Якова Можаев, где он побывал лично, топ самых вкусных блюд в них и указание среднего чека. Как признаются составители маршрутов, в первую очередь они ориентировались на советы и мнения местных жителей, старались обходить стороной пафосные рестораны и делать упор на заведения с аутентичной уральской кухней. Карта сделана в интерактивном формате , на ней уже можно увидеть путеводители по Артемовскому, Арамилю, Нижнему Тагилу и Богдановичу. Позже будут добавляться и другие города. Известный ресторанный критик и журналист Яков Можаев вместе с командой путешествует по городам России, знакомится с местными памятниками природы и культуры, легендами, посещает и оценивает места общественного питания. В конце октября стартовал третий сезон шоу, в котором Можаев рассказывает об убийстве в ЦПКиО, жертвоприношениях и трупах в Исети, связывая все это с гастрономическими легендами Екатеринбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гости и жители Свердловской области теперь не будут мучиться с выбором, куда поехать отдохнуть и что там съесть. Путеводитель по 30 городам региона создали ресторанный критик Яков Можаев вместе с командой шоу «Можно! С Можаевым». Например, внутри пользователи увидят топ достопримечательностей, узнают, где попробовать Францию по-богдановически или шаурму с 20 видами с курицы. Инструкцию презентовали на деловом завтраке в ресторане «Корова», где побывал корреспондент URA.RU. Идея создать краткий путеводитель решили после того, как съемочная группа путешествовала по Свердловской области около трех лет подряд. Перед каждой поездкой команда проводила исследовательскую работу, чтобы получше узнать о том месте, где они будут снимать серию. «Мы решили создать по каждому городу короткий путеводитель, чтобы люди, которые рассматривают вариант путешествия по уральских городам, могли получить краткую, точную инструкцию», — рассказала исполнительный продюсер проекта Маргарита Главчева. Внутри путеводителя есть преамбула про каждый город, а затем идут практические сведения — как добраться, сколько времени это займет, какое количество денег уйдет на дорогу, какие есть наиболее интересные достопримечательности. Также есть рекомендации заведений от Якова Можаев, где он побывал лично, топ самых вкусных блюд в них и указание среднего чека. Как признаются составители маршрутов, в первую очередь они ориентировались на советы и мнения местных жителей, старались обходить стороной пафосные рестораны и делать упор на заведения с аутентичной уральской кухней. Карта сделана в интерактивном формате, на ней уже можно увидеть путеводители по Артемовскому, Арамилю, Нижнему Тагилу и Богдановичу. Позже будут добавляться и другие города. Известный ресторанный критик и журналист Яков Можаев вместе с командой путешествует по городам России, знакомится с местными памятниками природы и культуры, легендами, посещает и оценивает места общественного питания. В конце октября стартовал третий сезон шоу, в котором Можаев рассказывает об убийстве в ЦПКиО, жертвоприношениях и трупах в Исети, связывая все это с гастрономическими легендами Екатеринбурга.