Культовая пост-панк группа отменила шоу в Перми и Тюмени

О новой дате выступления не сообщается
Музыкальная группа «Буерак» за день до концерта отменила шоу в Перми. Также не состоится выступление в Тюмени. Об этом сообщается в соцсетях музыкантов.
«К сожалению, концерт в Перми переносится. Все билеты остаются действительны на новую дату, которая будет объявлена в скором времени», — говорится на странице концерта в соцсети. Аналогичное сообщение размещено в группе тюменского концерта.
Группа «Буерак» была основана в Новосибирске в 2014 году. Журнал «Афиша» называл команду одним из главных коллективов «новой русской волны». Сами музыканты именуют себя «главной группой в русском шоу-бизнесе».
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