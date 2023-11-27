Культовая пост-панк группа отменила шоу в Перми и Тюмени

Музыкальная группа «Буерак» за день до концерта отменила шоу в Перми
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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, рок-музыкант, бас гитара
О новой дате выступления не сообщается Фото:

Музыкальная группа «Буерак» за день до концерта отменила шоу в Перми. Также не состоится выступление в Тюмени. Об этом сообщается в соцсетях музыкантов.

«К сожалению, концерт в Перми переносится. Все билеты остаются действительны на новую дату, которая будет объявлена в скором времени», — говорится на странице концерта в соцсети. Аналогичное сообщение размещено в группе тюменского концерта.

Группа «Буерак» была основана в Новосибирске в 2014 году. Журнал «Афиша» называл команду одним из главных коллективов «новой русской волны». Сами музыканты именуют себя «главной группой в русском шоу-бизнесе».

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Музыкальная группа «Буерак» за день до концерта отменила шоу в Перми. Также не состоится выступление в Тюмени. Об этом сообщается в соцсетях музыкантов. «К сожалению, концерт в Перми переносится. Все билеты остаются действительны на новую дату, которая будет объявлена в скором времени», — говорится на странице концерта в соцсети. Аналогичное сообщение размещено в группе тюменского концерта. Группа «Буерак» была основана в Новосибирске в 2014 году. Журнал «Афиша» называл команду одним из главных коллективов «новой русской волны». Сами музыканты именуют себя «главной группой в русском шоу-бизнесе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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