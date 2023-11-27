Культовая пост-панк группа отменила шоу в Перми и Тюмени

Музыкальная группа «Буерак» за день до концерта отменила шоу в Перми

27 ноября 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

О новой дате выступления не сообщается Фото: Илья Московец © URA.RU Музыкальная группа «Буерак» за день до концерта отменила шоу в Перми. Также не состоится выступление в Тюмени. Об этом сообщается в соцсетях музыкантов. «К сожалению, концерт в Перми переносится. Все билеты остаются действительны на новую дату, которая будет объявлена в скором времени», — говорится на странице концерта в соцсети. Аналогичное сообщение размещено в группе тюменского концерта. Группа «Буерак» была основана в Новосибирске в 2014 году. Журнал «Афиша» называл команду одним из главных коллективов «новой русской волны». Сами музыканты именуют себя «главной группой в русском шоу-бизнесе».

Музыкальная группа «Буерак» за день до концерта отменила шоу в Перми. Также не состоится выступление в Тюмени. Об этом сообщается в соцсетях музыкантов. «К сожалению, концерт в Перми переносится. Все билеты остаются действительны на новую дату, которая будет объявлена в скором времени», — говорится на странице концерта в соцсети. Аналогичное сообщение размещено в группе тюменского концерта. Группа «Буерак» была основана в Новосибирске в 2014 году. Журнал «Афиша» называл команду одним из главных коллективов «новой русской волны». Сами музыканты именуют себя «главной группой в русском шоу-бизнесе».