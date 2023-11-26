26 ноября 2023

Судимый житель челябинского района напал с ножом на двух студенток

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, уголовное дело, убийство, нож
Мужчину обвиняют в покушении на убийство Фото:

В одной из деревень Кунашакского района Челябинской области ранее судимый житель напал с ножом на двух студенток. Как рассказал URA.RU 27 ноября источник в медицинской сфере, с различными травмами их доставили в райбольницу.

«Девушек доставили в районную больницу. У них были диагностированы ножевые ранения грудной клетки, задеты молочные железы. Врачи смогли спасти жизни студенток», — рассказал источник.

По словам другого источника агентства, мужчина был задержан. Им оказался родной дядя одной из потерпевших. Он недавно вышел из колонии и находился под административным надзором. Ранее его судили за преступления имущественного характера. Сейчас он водворен в изолятор. В отношении его возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В одной из деревень Кунашакского района Челябинской области ранее судимый житель напал с ножом на двух студенток. Как рассказал URA.RU 27 ноября источник в медицинской сфере, с различными травмами их доставили в райбольницу. «Девушек доставили в районную больницу. У них были диагностированы ножевые ранения грудной клетки, задеты молочные железы. Врачи смогли спасти жизни студенток», — рассказал источник. По словам другого источника агентства, мужчина был задержан. Им оказался родной дядя одной из потерпевших. Он недавно вышел из колонии и находился под административным надзором. Ранее его судили за преступления имущественного характера. Сейчас он водворен в изолятор. В отношении его возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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