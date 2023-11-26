Судимый житель челябинского района напал с ножом на двух студенток

Мужчину обвиняют в покушении на убийство Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В одной из деревень Кунашакского района Челябинской области ранее судимый житель напал с ножом на двух студенток. Как рассказал URA.RU 27 ноября источник в медицинской сфере, с различными травмами их доставили в райбольницу.

«Девушек доставили в районную больницу. У них были диагностированы ножевые ранения грудной клетки, задеты молочные железы. Врачи смогли спасти жизни студенток», — рассказал источник.

По словам другого источника агентства, мужчина был задержан. Им оказался родной дядя одной из потерпевших. Он недавно вышел из колонии и находился под административным надзором. Ранее его судили за преступления имущественного характера. Сейчас он водворен в изолятор. В отношении его возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.