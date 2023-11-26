Тюменские власти выяснят, где и какие наркотики покупают тюменцы

Жителей Тюменской области попросят рассказать, где они покупают наркотики

Респондентам предложат анонимно рассказать о своих пагубных пристрастиях (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменский «Областной центр профилактики и реабилитации» заказал исследование, после которого власти региона узнают, какие наркотики предпочитают тюменцы и где они их покупают. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

«Подрядчик обязуется провести социологическое исследование „Мониторинг наркоситуации в Тюменской области“. В частности, определить перечень наиболее распространенных на территории региона наркотических средств, мест и способов их распространения», — следует из документов закупки.

Исследование пройдет в районах и городах Тюменской области. Их жителям предложат пройти опрос. К примеру, тюменцам нужно будет ответить, как часто и какие наркотики они употребляют, кто впервые им их предложил и где они достают запрещенные вещества.

Данные исследования будут анонимными. В нем примут участие и подростки, начиная с 14 лет.