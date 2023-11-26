26 ноября 2023

Тюменские власти выяснят, где и какие наркотики покупают тюменцы

Жителей Тюменской области попросят рассказать, где они покупают наркотики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, наркотики, поиск наркотиков, закладка, закладчик
Респондентам предложат анонимно рассказать о своих пагубных пристрастиях (архивное фото) Фото:

Тюменский «Областной центр профилактики и реабилитации» заказал исследование, после которого власти региона узнают, какие наркотики предпочитают тюменцы и где они их покупают. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

«Подрядчик обязуется провести социологическое исследование „Мониторинг наркоситуации в Тюменской области“. В частности, определить перечень наиболее распространенных на территории региона наркотических средств, мест и способов их распространения», — следует из документов закупки.

Исследование пройдет в районах и городах Тюменской области. Их жителям предложат пройти опрос. К примеру, тюменцам нужно будет ответить, как часто и какие наркотики они употребляют, кто впервые им их предложил и где они достают запрещенные вещества.

Данные исследования будут анонимными. В нем примут участие и подростки, начиная с 14 лет.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский «Областной центр профилактики и реабилитации» заказал исследование, после которого власти региона узнают, какие наркотики предпочитают тюменцы и где они их покупают. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. «Подрядчик обязуется провести социологическое исследование „Мониторинг наркоситуации в Тюменской области“. В частности, определить перечень наиболее распространенных на территории региона наркотических средств, мест и способов их распространения», — следует из документов закупки. Исследование пройдет в районах и городах Тюменской области. Их жителям предложат пройти опрос. К примеру, тюменцам нужно будет ответить, как часто и какие наркотики они употребляют, кто впервые им их предложил и где они достают запрещенные вещества. Данные исследования будут анонимными. В нем примут участие и подростки, начиная с 14 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...