Тюменские власти выяснят, где и какие наркотики покупают тюменцы

Тюменский «Областной центр профилактики и реабилитации» заказал исследование, после которого власти региона узнают, какие наркотики предпочитают тюменцы и где они их покупают. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.
«Подрядчик обязуется провести социологическое исследование „Мониторинг наркоситуации в Тюменской области“. В частности, определить перечень наиболее распространенных на территории региона наркотических средств, мест и способов их распространения», — следует из документов закупки.
Исследование пройдет в районах и городах Тюменской области. Их жителям предложат пройти опрос. К примеру, тюменцам нужно будет ответить, как часто и какие наркотики они употребляют, кто впервые им их предложил и где они достают запрещенные вещества.
Данные исследования будут анонимными. В нем примут участие и подростки, начиная с 14 лет.
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