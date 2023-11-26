Новая школа в центре Тюмени обойдется властям в 2 млрд рублей

27 ноября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Строительство школы на улице Красных Зорь должно завершиться к июлю 2026 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центральном районе Тюмени к 2026 году появится новая школа, которая обойдется властям в 1,8 млрд рублей. В настоящий момент подрядчик определен, готовится заключение контракта, сообщает карточка торгов на портале ЕИС «Закупки». «Закупка № 0167200003423007700, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — строительство школы по улице Красных Зорь в Тюмени. Начальная цена аукциона — 1,8 млрд рублей, определение поставщика завершено», — сообщает портал. Известно, что подрядчику предстоит выполнить все строительные работы и завершить их к июлю 2026 года. Наименование выигравшего тендер подрядчика на данный момент защищено федеральным законом №44 и станет известно только после заключения контракта. Ранее URA.RU рассказало, в каких еще районах Тюмени построят новые школы и детские сады. В списки главного управления строительства области попали как новые, так и старые микрорайоны.

В центральном районе Тюмени к 2026 году появится новая школа, которая обойдется властям в 1,8 млрд рублей. В настоящий момент подрядчик определен, готовится заключение контракта, сообщает карточка торгов на портале ЕИС «Закупки». «Закупка № 0167200003423007700, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — строительство школы по улице Красных Зорь в Тюмени. Начальная цена аукциона — 1,8 млрд рублей, определение поставщика завершено», — сообщает портал. Известно, что подрядчику предстоит выполнить все строительные работы и завершить их к июлю 2026 года. Наименование выигравшего тендер подрядчика на данный момент защищено федеральным законом №44 и станет известно только после заключения контракта. Ранее URA.RU рассказало, в каких еще районах Тюмени построят новые школы и детские сады. В списки главного управления строительства области попали как новые, так и старые микрорайоны.