26 ноября 2023

Новая школа в центре Тюмени обойдется властям в 2 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Строительство. Тюмень, строители, ипотека, строительство дома, строительство, стройка, многоэтажное строительство
Строительство школы на улице Красных Зорь должно завершиться к июлю 2026 года Фото:

В центральном районе Тюмени к 2026 году появится новая школа, которая обойдется властям в 1,8 млрд рублей. В настоящий момент подрядчик определен, готовится заключение контракта, сообщает карточка торгов на портале ЕИС «Закупки».

«Закупка № 0167200003423007700, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — строительство школы по улице Красных Зорь в Тюмени. Начальная цена аукциона — 1,8 млрд рублей, определение поставщика завершено», — сообщает портал.

Известно, что подрядчику предстоит выполнить все строительные работы и завершить их к июлю 2026 года. Наименование выигравшего тендер подрядчика на данный момент защищено федеральным законом №44 и станет известно только после заключения контракта.

Ранее URA.RU рассказало, в каких еще районах Тюмени построят новые школы и детские сады. В списки главного управления строительства области попали как новые, так и старые микрорайоны.

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В центральном районе Тюмени к 2026 году появится новая школа, которая обойдется властям в 1,8 млрд рублей. В настоящий момент подрядчик определен, готовится заключение контракта, сообщает карточка торгов на портале ЕИС «Закупки». «Закупка № 0167200003423007700, организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Объект закупки — строительство школы по улице Красных Зорь в Тюмени. Начальная цена аукциона — 1,8 млрд рублей, определение поставщика завершено», — сообщает портал. Известно, что подрядчику предстоит выполнить все строительные работы и завершить их к июлю 2026 года. Наименование выигравшего тендер подрядчика на данный момент защищено федеральным законом №44 и станет известно только после заключения контракта. Ранее URA.RU рассказало, в каких еще районах Тюмени построят новые школы и детские сады. В списки главного управления строительства области попали как новые, так и старые микрорайоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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